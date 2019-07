Tupeu incredibil al unui sofer, la Mamaia: a ramas blocat cu masina in mare, dupa ce a intrat in apa pentru a-si lasa skijet-ul. Un tanar care a filmat intreaga scena a fost amenintat cu bataia, potrivit Romania TV. Scenele s-au petrecut pe o plaja din Mamaia, in zona cluburilor de fite. Soferul nu s-a gandit ca ar putea ramane blocat in mare, asa ca a reusit sa-si lanseze la apa si skijetul si bolidul de lux. Si-a chemat apoi in ajutor un prieten care a incercat sa tracteze masina cu o funie legata de propriul autoturism. Potrivit legii, cei care intra cu masinile pe plaja risca o amenda intre…