Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu pagube materiale, a avut loc, azi-noapte, în jurul orei 03.00, pe strada Câmpului, din Cluj-Napoca.Din primele informații, un conducator auto, de 30 de ani, din Cluj-Napoca, din cauza nepastrarii distanței regulamentare, a intrat în…

- Un conducator auto este cercetat acum de politțiști pentru conducerea unui autoturism în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.Astfel, sâmbata dimineața, in jurul orei 7:15, politistii au depistat un conducator auto afla, de 72 de ani, din Cluj Napoca, pe…

- Un autoturism a parasit carosabilul, sâmbata dimineața, în jurul orei 6:50, pe raza localitații Livada, județul Cluj. Conform primelor informații, șoferul a adormit la volan și mașina s-a ”împlântat” într-un cap de pod.…

- Conducatorul auto al unei autoutilitare a provocat un accident rutier in care au fost implicate trei masini, printre care si o autoutilitara de Politie, in contextul in care nu a respectat distanta regulamentara intre masini.

- Potrivit Politiei Capitalei, un echipaj al Sectiei 5 Politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit in trafic, joi, regulamentar, un autoturism inmatriculat in strainatate. Conducatorul auto a prezentat documentele sale, dar nu a prezentat niciun document al autoturismului, invocand…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs marți dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pe DJ107M, pe raza comunei Iara, județul Cluj. Conform primelor informații, conducatorul unei autoutilitare, un barbat in varsta de 50 de ani, din Iara, din cauza vitezei excesive, a pierdut…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Campinei din municipiul Constanta. Soferul implicat in accident era sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 septembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta…

- UPDATE Din primele cercetari efectuate la fata locului se pare ca un tanar de 24 de ani din Buzau ce se deplasa cu o autoutilitara din directia Bucuresti catre Buzau, in afara localitatii Caldarusanca – Glodeanu Sarat a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un auto condus de un bucurestean…