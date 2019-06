Șofer beat, oprit cu focuri de armă de polițiști. Cu ce viteză circula Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care circula cu 127 km/h pe DN 64, pe raza comunei Gradinari, care nu a respectat semnalul politistilor rutieri, a fost oprit cu focuri de arma, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt. Conform sursei citate, incidentul s-a petrecut in jurul orei 20,00, iar in urma focurilor de avertisment, nu au rezultat victime ori pagube materiale. Soferul, un barbat de 42 de ani din Gradinari, a fost depistat cu aparatul radar circuland cu 127 km/h si nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, politistii efectuand trei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

