Şofer beat băgat după gratii: a distrus alte două maşini Soferul beat, in varsta de 37 de ani, este cercetat pentru infractiunea de conducere sub influenta alcoolului. „In urma cercetarilor efectuate in prezent s-a constatat faptul ca, la data de 11 decembrie, acesta ar fi condus un autoturism pe raza comunei Tibanesti si ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, acrosand un autoturism parcat si o autoutilitara care circula din sens opus, iar in urma impactului a rezultat avarierea celor trei autovehicul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

