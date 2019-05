Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer, in varsta de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, s-a rasturnat, in aceasta dupa-masa, cu masina pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Targu Jiu, in apropiere de sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj.

- Incident șocant, ieri, in județul Bacau. Un barbat a fost urmarit cu mașina pe un camp, iar șoferul nu s-a lasat pana nu l-a calcat pe picior, potrivit realitatea.netMartorii disperați au filmat intreaga scena. Oamenii au strigat la șofer și i-au cerut sa se opreasca, dar acesta și-a continuat…

- Un filmuleț a ajuns viral pe un site de socializare, protagonista fiind o mașina a poliției. Cetațeanul care a facut publica filmarea, era intrigat de faptul ca mașina gonea cu o viteza mare in localitate, pe cand lui i se aplica amenzi pentru depașirea limitei legale de viteza. Polițiștii se aflau…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul sef adjunct Robert Costan, a declarat presei ca accidentul s-a produs dupa ce soferul unui alt autoturism a incercat o depasire fara sa se asigure ca in acel moment o alta masina efectua aceeasi manevra. "In urma cercetarilor efectuate a reiesit…

- Lovitura pentru toți șoferii! Se va monta pe toate mașinile! Uniunea Europeana a adoptat o serie de masuri care impun ca fiecare masina vanduta in Europa incepand cu 2022 sa includa un software care sa reduca viteza autovehiculului atunci cand soferul ruleaza cu o viteza superioara limitei legale. Drept…

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns intr-o intersectie din Galati fara sa se asigure, acrosand o persoana care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni.

- Patru persoane, intre care un bolnav transportat cu o ambulanta, au fost ranite, miercuri seara, dupa ce autospeciala a fost lovita de un autoturism, in Adjud, judetul Vrancea. Potrivit Politiei Vrancea, un sofer nu a dat prioritate unei ambulante la iesirea de pe DN11 A, in Adjud, a anunțat mediafax.ro.…

- Oana Pellea este profund indurerata de moartea actriței Maria Teslaru, de care a fost extrem de apropiata. Actrita Maria Teslaru a murit, sambata, 17 februarie, la varsta de 63 de ani, fiind rapusa de cancer. Artista va fi inmormantata in localitatea in care s-a nascut, Buhusi, in judetul Bacau. Maria…