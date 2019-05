Șofer, amendat după ce a claxonat o fată pe stradă. Ce spun polițiștii MAI i-a raspuns unui șofer pe Facebook, dupa ce acesta i-a intrebat pe polițiști de ce a fost amendat pentru ca a claxonat o fata pe strada. Ce lege a incalcat? Intrebarea șoferului "Eram la semafor si am claxonat o fata care traversa. Las si eu intrebarile astea aici, poate ma lamuriti voi

1.De ce am primit amenda aceasta penibila?

2.ce lege incalc eu ca imi place o fata?

3.cum va dati seama cine claxoneaza ca erau mai multe mașini?

Stiu ca nu o sa raspundeti ca nu aveti ce si oricum nu intelegeti. Lasati ba oamenii sa-si faca treaba". Raspunsul polițiștilor … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

