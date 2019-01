Şocul zilei. Actor cunoscut, arestat pentru posesie de droguri. Nu este la prima abatare Potrivit Burbank Police Department, actorul a fost oprit in trafic pe 5 ianuarie si, in urma unei perchezitii, au fost gasite in masina sa „diverse narcotice ilegale". Sizemore a fost oprit de politie pentru ca circula fara numarul de inmatriculare din fata, iar inregistrarea era expirata. El si barbatul care se afla in masina au fost eliberati dupa ce au platit o cautiune, scrie TMZ. Actorul a mai fost acuzat in trecut pentru posesie de droguri si agresiune fata de femei. Anul trecut, el a fost dat in judecata in Utah de o femeie care sustine ca Sizemore a atins-o intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

