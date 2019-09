Șocul viitorului în agricultură „Fermierii, asa cum ii stim acum, vor deveni amintire peste cativa ani", este concluzia studiului Inaco „Ghidul meseriilor viitorului", publicat la inceputul acestei luni. Studiile de specialitate, observatorii pietei muncii si ai evolutiei rapide a tehnologiei arata ca in anul 2030, adica peste doar 11 ani, 85- din meseriile care vor exista vor fi cu totul noi. Multe dintre activitatile pe care oamenii le desfasoara astazi, in special cel (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

