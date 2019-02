Stiri pe aceeasi tema

- Este acuzata ca si-a inselat iubitul. Si nu cu oricine, ci cu cel mai bun prieten al barbatului, iar presupusul amant ar avea varsta fiul ei. O poveste extrem de complicata, despre care chiar femeia acuzata a vorbit la "Acces Direct".

- De cele mai multe ori, femeile sunt prada ușoara, așa ca hoții ataca fara probleme. Nu a fost cazul unui ghinionist, care și-a ales cea mai nepotrivita victima: o luptatoare in circuitul UFC.

- Situatie incredibila in Maramures. Localnicii din Coroieni au avut de suferit de pe urma unei avarii la energia electrica. Comuna Coroieni a fost in bezna in Ajun, dar si in noaptea de Craciun si, la fel, in prima parte a zilei de Craciun. “Nimeni nu da nicio solutie. Am cerut ajutor la Targu Lapus…

- Descoperire inspaimantatoare in cartierul Telecentru. Cadavrul unui barbat a fost gasit strangulat in scara unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 19:00, scrie canal3.md.

- O femeie din Petrila a ajuns sa fie inșelata de un barbat pe care l-a cunoscut pe o rețea de socializare. Femeia i-a trimis acestuia peste 11.000 de euro. Situație greu de crezut in care s-a pus o femeie din Petrila, județul Hunedoara. Aceasta a transferat o suma importanta de bani, peste 11.000 de…

- O femeie a murit intr-un incendiu izbucnit intr-o localitate din Timiș. Pompierii au ajuns in cel mai scurt timp posibil, dar batrana care locuia acolo a fost mistuita de foc inainte ca aceștia sa intervina. Imaginile de la fața locului sunt pur și simplu cutremuratoare. Incendiul a izbucnit in noaptea…

- Situatie incredibila in comuna gorjeana Rosia de Amaradia. Scoala din satul Seciurile este maturata si incalzita de mama unui elev, care s-a oferit sa presteze aceste servicii. Femeia de serviciu a demisionat din cauza salariului mic, iar...