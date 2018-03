Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dura pentru familia lui Sebastian Ghita! Potrivit Romania TV, socrul fostului deputat s-a trezit cu conturile blocate de catre Directia Nationala Anticoruptie. Intr-o interventie prin telefon la RTV, barbatul sustine ca nu are nicio legatura cu DNA, nefiind cercetat in niciun dosar si este…

- Sebastian Ghița a dezvaluit in interviul acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad cum Laura Codruța Kovesi l-ar fi indemnat sa preia Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vintu. Mihai Gadea a venit cu o...

- Sebastian Ghița povestește ca relațiile cu Laura Codruța Kovesi s-au racit in anul 2014, cand procurorul sef al DNA s-ar fi implicat in campania electorala, prin intocmirea de dosare penale.

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita spune ca relatiile cu Laura Codruta Kovesi s-au racit in anul 2014, cand procurorul sef al DNA s-ar fi implicat in campania electorala, prin intocmirea de dosare penale.

- "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea "ma duc dupa Ghita in Serbia". Cu ce? Cu probele false ale lui Portocala? Dupa ce le-ai facut raport, vii in Serbia cu probele lui Negulescu?", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV. Citeste si Sebastian Ghita anunta ca va difuza inregistrarea cu…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Razboiul din Justitie e din ce in ce mai dur. Seful Anti-Mafia, Daniel Horodniceanu, incaseaza socul serii. Acesta a primit un avertisment incredibil din partea fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Ghita i-a transmis lui Horodniceanu sa fie foarte atent ca Laura Codruta Kovesi i-ar putea face…

- Sebastian Ghita isi continua razboiul total, de la distanta, cu sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit despre sechestrele pe care le-a avut pe avere, dar a si comparat-o pe Kovesi cu o proczroare comunista.Citește și: Lovitura grea pentru Klaus Iohannis:…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

- "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul lui, el spune asa: 'L-am vazut pe Becali de 100 de ori la SRI si vorbind cu Coldea si cu Maior' si eu vin si spun: 'Nu il cunosc pe Coldea, nu am dat in viata mea mana cu el, nu am vorbit…

- Reacția ”propagandiștilor lui Kovesi” este proasta, dupa ce Sebastian Ghița i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o imagine in care se afla alaturi de Laura Codruța Kovesi la un eveniment privat, considera Mircea Badea. ”O sa comentam reacția propagandiștilor lui Kovesi, care este proasta.…

- O relatare care nu are cum sa nu-ti dea fiori reci chiar si ca simplu spectator. Daca asa stau lucrurile, atunci chiar avem o problema majora in ceea ce priveste modul cum se face justitie. Spre exemplu: „Daca te mai vezi cu Udrea, te arestez!”. Deci , potrivit Elenei Udrea, oamenii erau arestati doar…

- Ziaristul Dumitru Carstea, persoana alaturi de care este fotografiata Kovesi in casa lui Sebastian Ghita, ”omul cu parul carunt”, a declarat la Romania TV ca Laura Codruta Kovesi a fost prezenta la aniversarea ginerelui sau si au stat la aceeasi masa in cadrul petrecerii. E caraghios sa negi asta, spune…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a reluat joi seara relatarile cu privire la procurorul – sef al DNA Laura Codruta Kovesi si la petrecerile la care el sustine ca participau, el sustinand ca a cunoscut-o fie la 1 decembrie, fie la ziua SRI si ca aceasta venea foarte greu la intalniri fara fostul adjunct…

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița si data publicitatii de Evenimentul zilei s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- Laura Codruța Kovesi merge la petrecerile din casa lui Sebastian Ghița! Cel puțin asta susține fostul deputat PSD, care spune ca are și filmari.La una dintre aceste petreceri a participat și socrul lui Ghița. ”Eu am fost DJ. Eu puneam CD-urile.”, a relatat barbatul. Ghița a spus și ce melodie…

- Dumitru Carstea, persoana alaturi de care este fotografiata Kovesi in casa lui Sebastian Ghita, a declarat la Romania TV ca Laura Codruta Kovesi a fost prezenta la petrecerea cu ocazia aniversarii fostului politician si au stat la aceeasi masa in cadrul evenimentului.

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a facut o serie de dezvaluiri incredibile lui Ion Cristoiu in cel de-al doilea episod al interviului video acordat dupa fuga din Romania. Ghita a spus ca ar fi invitat-o la petreceri pe Laura Codruta Kovesi si se lauda si cu poze de la aceste party-uri.Citește…

- Dumitru Carstea, una dintre persoanele care este prezenta in fotografia pe care Sebastian Ghița i-a aratat-o lui Cristoiu a intervenit in direct la Romania TV pentru a confirma existența acelei fotografii și tot ce a precizat ginerele sau in interviu.

- Scandal total dupa aparitia celui de-al doilea episod al interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita. Unul dintre martorii la presupusele petreceri din casa lui Ghita rupe tacerea si lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa sefei DNA. Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, s-a…

- Dumitru Carstea, una dintre persoanele care este prezenta in fotografia pe care Sebastian Ghița i-a aratat-o lui Cristoiu a intervenit in direct la Romania TV pentru a confirma existența acelei fotografii și tot ce a precizat ginerele sau in interviu.

- DNA a reacționat vag, in doua rinduri, dupa ce EVZ a publicat, in exclusivitate, un interviu realizat de Ion Cristoiu. In cadrul interviului, Sebastian Ghița a prezentat o poza in care se afla in crama familiei alaturi de Laura Codruța Kovesi.

- * Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. * Directorul general…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plec...

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. Omul de afaceri o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca „nu spune adevarul” atunci cand neaga toate…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in primul interviu video de dupa fuga sa din Romania, de la finalul anului 2016. Acesta a vorbit despre Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea, dar si la averea sa. De multe, ori, Ghita a fost acuzat ca a devenit milionar datorita contractelor pe care…

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. Omul de afaceri o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca „nu spune adevarul" atunci cand neaga toate…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, voia sa il bage in celula cu batausi, ca nu putea convinge autoritatile in legatura cu intentiile acestuia, motiv pentru care a ales sa fuga si a spus…

- Sebastian Ghița susține, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca in seara zilei de 19 decembrie 2016 nu era decis sa fuga din Romania, dar participarea la petrecerea SRI de la vila K2 a fost cea care l-a convins. Ghița susține ca la acel eveniment, toți invitații il compatimeau și…

- DNA i-a chemat la audieri pe mai mulți jurnaliști de la Romania TV, dupa ce televizunea a difuzat celebrele inregistrari cu Sebastian Ghița! Parchetul General a deschis un dosar, care, ulterior, a fost inchis. Procurorii voiau sa afle cum ajungeau la sediul televiuziunii imaginile cu Ghița. Nu au…

- Sebastian Ghita a facut dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul exploziv a fost realizat in Serbia, acolo unde Sebastian…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este de cateva saptamani in centrul unui imens scandal. Totul a inceput atunci cand procurorul DNA Mihaiela Iorga a acuzat o pe sefa Anticoruptiei de "dirijarea dosarelorldquo;. Acuzatiile au fost urmate de inregistrarile facute publice de fostul deputat…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ca propune revocarea din funcție a șefei DNA , ca o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi, iar argumentele prezentate in raport sunt lipsite de claritate. Redam integral comunicatul președinției:…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, privind inregistrarile facute publice de DNA, referitoare la publicarea unor materiale legate de procurori ai Directiei, ca acestea au fost facute legal, fara a preciza daca vor fi folosite in dosarul de santaj. Intrebata…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, iese la rampa. Aceasta raspunde acuzatiilor lui Sebastian Ghita care spusese acum doua zile ca ar fi fost prieten cu sefa DNA si ca acestia se vizitau acasa.Citește și: Ministrul Eugen Teodorovici, schimbare RADICALA! Cum vrea sa EVITE o RISIPA anuala de ZECE…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, sustine o conferinta de presa, miercuri seara, dupa ce institutia a fost tinta multor atacuri politice in ultimele zile. Este pentru prima oara de cand a venit la sefia DNA cand Kovesi sustine o conferinta de presa la sediul institutiei. A

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va sustine, miercuri, de la ora 19.30, o declaratie de presa la sediul DNA. Accesul jurnalistilor in sala de conferinta va fi permis numai pe baza legitimatiei de jurnalist si a buletinului de identitate, incepand cu ora 18.00, se arata in…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu un nou atac dur. De data aceasta, in colimator au intrat atat Laura Codruta Kovesi, cat si fostul deputat PSD, Sebastian Ghita. Jurnalistul sustine ca justitia trebuie infaptuita de procurori profesionisti, nu cu infractori. "O institutie ca DNA nu poate fi condusa…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca in Dosarul Microsoft in care 6 miniștri au scapat basma curata vina aparține procurorului de caz, Mihaela Iorga Moraru, cea care ”nu lucra ritmic” in acest dosar. Kovesi susține ca aproape doi ani dosarul a stat in sertar, pana in anul 2016,…

- Olguta Vasilescu: Viorica Dancila nu stie mai nimic despre K2 si T14 Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14. Olguta…