Stiri pe aceeasi tema

- Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, sustine ca DNA i-a pus sechestru pe contul in care avea agoniseala de-o viata, fara sa fie instiintat. ”Este fie o forma de intimidare, fie una de pedepsire, dupa ce am spus ca Laura Codruta Kovesi a fost in casa lui Sebastian Ghita”, spune barbatul.

- Lovitura dura pentru familia lui Sebastian Ghita! Potrivit Romania TV, socrul fostului deputat s-a trezit cu conturile blocate de catre Directia Nationala Anticoruptie. Intr-o interventie prin telefon la RTV, barbatul sustine ca nu are nicio legatura cu DNA, nefiind cercetat in niciun dosar si este…

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- A cincea parte a interviului-eveniment inregistrat la Belgrad cu fostul deputat Sebastian Ghița atinge noi puncte sensibile ale activitații Binomului SRI-DNA și implicarea celor doua instituții in politica. Ghița i-a marturisit lui Ion Cristoiu cum Laura Codruța Kovesi a pus ochii pe Realitatea TV,…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Într-un nou episod din interviu luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița la Belgrad, fostul deputat fugar a povestit cum Laura Codruța Kovesi ar fi pus ochii pe Realitatea TV, imediat dupa alegerile prezidențiale din 2009, și ce mișcari au fost facute pentru ca stația

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a scos la iveala noi amanunte incendiare din trecutul politic al Romaniei in interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita sustine ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi l-ar fi indemnat sa preia Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vantu. Mai mult, fostul…

- Ce a discutat Tudorel Toader cu ministrul justiției sarb despre Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție Tudorel Toader a discutat la Belgrad cu omologul sau, Nela Kuburovic, extradarea lui Sebastian Ghița. Intalnirea a durat aproximativ o ora și, potrivit lui Toader, cei doi au discutat și despre planurile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat in discutia avuta la Belgrad, luni, cu omologul din Serbia subiectul cererii de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita. "Ministrii au purtat (...) discutii despre cererea Romaniei de extradare a lui Sebastian Ghita. Ministrul Kuburovic…

- Romania TV va difuza luni seara, la ora 21.00, un nou episod din interviul luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghita la Belgrad. Citeste mai mult pe RTV.NET: Sebastian Ghița a anuntat duminica seara ca urmeaza sa difuzeze inregistrarile video pe care le deține cu Laura Codruța…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca ii va da luni ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care se va afla la Belgrad, un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false din dosarul sau, titreaza News.ro.…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader se va afla luni la Belgrad, unde va discuta cu omologul sau sarb Nela Kuburovic pe tema extradarii lui Sebastian Ghita. La randul sau, Ghita a anuntat deja ca ii va da lui Toader un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla in Serbia unde va avea mai multe intalniri oficiale, printre care se numara si cea cu omologul sau, cu care va discuta, printre altele, si despre subiectul Sebastian Ghita. Tudorel Toader a confirmat, pentru AGERPRES, ca se afla in Serbia inca de duminica,…

- Sebastian Ghita cere suspendarea procedurii de extradare si spune ca intentioneaza sa depuna si raportul ministrului Justitiei prin care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. “Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader – n.r.). Cand intra pe treptele Justitiei, ii dau raportul in mana, ca…

- "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea "ma duc dupa Ghita in Serbia". Cu ce? Cu probele false ale lui Portocala? Dupa ce le-ai facut raport, vii in Serbia cu probele lui Negulescu?", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV. Citeste si Sebastian Ghita anunta ca va difuza inregistrarea cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. „Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din…

- Tudorel Toader se va intalni luni, 26 martie, cu ministrul justiției din Serbia. Cei doi vor discuta și despre subiectul Sebastian Ghița, in condițiile in care autoritațile romane cer extradarea fostului deputat. “Ministerul Justiției și instanțele naționale și-au indeplinti obligațiile de transfer…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Sebastian Ghita isi continua razboiul total, de la distanta, cu sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit despre sechestrele pe care le-a avut pe avere, dar a si comparat-o pe Kovesi cu o proczroare comunista.Citește și: Lovitura grea pentru Klaus Iohannis:…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese la rampa cu noi dezvaluiri socante. Miliardarul i-a marturisit lui Ion Cristoiu intr-un interviu video realizat la Belgrad cu au fost audierile de dupa arestarea din Serbia. Mai mult, Ghita a lansat un nou atac la adresa procurorilor si a spus ca judecatorul…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Sebastian Ghița a facut noi dezvaluiri, in cel de-al treilea episod din interviul realizat de Ion Cristoiu la Belgrad! Conform fostului deputat PSD, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea aveau legaturi cu CIA.”Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvaluiri din timpul deplasarii de la Belgrad, acolo unde i-a luat un interviu video fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Jurnalistul l-a dat de gol pe Ghita si a spus in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce telefon ar fi primit fostul deputat.Citeste…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Sebastian Ghița a declarat ca fotografia in care ar aparea Laura Codruța Kovesi la el acasa este “un stop-cadru de pe un film”. El a spus ca va face aceasta fotografie publica, in curand. “Este o promisiune in fața tuturor oamenilor”, a declarat acesta, continuand relatarile cu privire la șefa DNA.…

- Dumitru Carstea, persoana alaturi de care este fotografiata Kovesi in casa lui Sebastian Ghita, a declarat la Romania TV ca Laura Codruta Kovesi a fost prezenta la petrecerea cu ocazia aniversarii fostului politician si au stat la aceeasi masa in cadrul evenimentului.

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Dumitru Carstea, una dintre persoanele care este prezenta in fotografia pe care Sebastian Ghița i-a aratat-o lui Cristoiu a intervenit in direct la Romania TV pentru a confirma existența acelei fotografii și tot ce a precizat ginerele sau in interviu.

- Scandal total dupa aparitia celui de-al doilea episod al interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita. Unul dintre martorii la presupusele petreceri din casa lui Ghita rupe tacerea si lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa sefei DNA. Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, s-a…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plec...

- Sebastian Ghita, prins în Serbia dupa ce a fugit din România, unde era anchetat de DNA, a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si întelege de ce nu a plecat

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plecat din functie, asa cum s-a intamplat cu Florian Coldea.

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Sebastian Ghita a facut dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul exploziv a fost realizat in Serbia, acolo unde Sebastian…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Cel mai asteptat interviu al anului va fi difuzat in aceasta seara la Antena 3. Sebastian Ghita face dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- La 10 zile de la inacceptabila ”spalare pe maini” a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, in prescrierea mega-dosarului ”Microsoft” , explodeaza – perfect controlat și coordonat – mai multe petarde anti-justiție. Ele au fost aruncate din buncarul media al celor mai mari talhari din banii statului,…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…