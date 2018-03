Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele trei zile, vom asista la o usoara crestere a temperaturii aerului, dar vremea se mentine cu mult sub valorile termice normale ale perioadei. Inclusiv in Bucuresti valorile minime se vor mentine in jurul pragului de inghet. Duminica, in cea mai mare parte a țarii valorile termice vor fi…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Șase oameni și-au pierdut, joi, viața in urma exploziei devastatoare de la o uzina din Cehia, la 50 de kilometri de Praga. Cinci dintre ei sunt romani, iar, dintre aceștia, doi sunt din Dambovița. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are noi detalii in acest caz. Unul dintre cei care au murit in explozia…

- Cristian Țanțareanu susține ca nimic din ce s-a scris despre el nu este adevarat. Omul de afaceri s-a fotografiat inclusiv facand exerciții in sala de forța. Țanțareanu nu a renunțat la umorul lui caracteristic. S-a spus recent ca omul de afaceri ar fi pe moarte și ar fi chemat inclusiv preotul sa-l…

- Cel mai excentric om de afaceri de la noi trece prin momente dificile. Cristian Țanțareanu a aflat recent ca i-a recidivat cancerul, de care credea ca scapase cu ani in urma. Omul de afaceri, care in aprilie va implini 74 de ani, este internat la un spital din Capitala. Medicii il țin pe morfina pentru…

- Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul Andrei Gheorghe, 56 de ani, a fost gasit mort ieri noapte, în baia locuinței sale din Voluntari, de un barbat care avea grija de casa lui. Apelul la 112 a fost dat la ora 22:15.

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Un pod pietonal s-a prabușit peste mai multe mașini la Miami, iar cel puțin o persoana a decedat. Un student a scapat cu viața și a povestit apoi momentele de groaza pe care le-a trait. Mama lui a povestit cum fiul a sunat-o și i-a spus ca este plin de sange, care nu este insa […] The post FOTO. Marturii…

- Pare o scena dintr-un film de comedie, dar este o intamplare reala! Un preot beat a ajuns faimos pe Facebook. El s-a imbatat atat de tare, incat și-a pierdut cunoștința. El a fost urcat in remorca și pus langa sicriu. Chiar daca era un drum de țara, plin de gropi, parintele a reușit sa doarma […] The…

- Femeia gasita moarta intr-un container de gunoi in sectorul Buiucani al capitalei a fost strangulata cu un prosop. Suspectul a fost reținut. Potrivit poliției, totul s-ar fi intamplat in urma unei cerți, scrie IPN.

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta in apartamentul ei pe 10 martie. Ușa i-a fost sparta, pentru ca nimeni nu o mai vazuse de cateva zile și nici nu raspunsese la telefon, iar femeia a fost gasita in baie, cazuta pe gresie. A suferit o hemoragie interna Primul om care a patruns in locuința Israelei…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Povestea Rosaliei Lombardo a facut inconjurul lumii. Aceasta a murit in urma cu 98 de ani, insa corpul ei arata exact la fel ca in prima zi. Un alt lucru bizar este faptul ca oamenii pretind ca ochii acesteia s-ar deschide o data pe zi.

- Orbit de gelozie și suparat ca fosta lui iubita intenționa sa plece la munca in strainatate, un tanar de 23 de ani din județul Arad și-a impușcat mortal ex-concubina, dupa care s-a sinucis. Crima a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, chiar in cafeneaua in care muncea victima. Femeia ucisa avea…

- Nu mai este nicio surpriza pentru nimeni faptul ca, in mai toate spitalele din Romania, pacienții se pot ”alege” in orice moment cu infecții nosocomiale. Din pacate, pentru unii dintre bolnavi, acestea sunt fatale. Este și cazul unui barbat de 78 de ani din Alba Iulia, Gheorghe Ivan, care și-a pierdut…

- Israela și Liviu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Diferența de varsta dintre cei doi nu a stat in calea iubirii lor, insa povestea lor de dragoste s-a incheiat. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal monstru atunci cand s-au desparțit, Liviu plecand in…

- Tami Huntsman a pledat vinovata la capetele de acuzatii pe care tribunalul i le-a adus. Asa a evitat pedeapsa cu moartea! Trupurile celor doi micuti au fost gasite intr-un depozit inchiriat. Tami Joy Huntsman, de 41 de ani, i-a ucis cu sange rece. Si totul din cauza surorii mai mare a celor doi minori.…

- Detalii greu de imaginat ies in legatura cu o crima petrecuta pe 1 martie. Violeta Mirica, 33 de ani, a fost ucisa de presupusul amant. Acesta a infit de 15 ori cuțitul in femeia care era mama. Nenorocirea a avut loc chiar pe strada. Vecinii și familia femeii susțin ca este vorba despre o crima […]…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Raluca Maria Patulea a fost ucisa de iubitul libian doar dintr-o singura lovitura. Acesta i-a taiat gatul dintr-o parte in alta, de la o ureche spre cealalta. Raluca si-a dorit foarte mult sa devina avocat, dar viata nu a fost de partea ei.

- CRIMA CUTREMURATOARE. O MAMA și-a UCIS fiul, apoi s-a SINUCIS dandu-și FOC alaturi de fiul ei. Cei doi au avut parte de o moarte violenta Noi detalii ies la iveala in cazul femeii ucisa si inceniata alaturi de fiul ei in urma necropsiei. Medicii legisti au stabilit ca cei doi se pare ca au avut o moarte…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Suspecta crimei de la metroul din Bucuresti avea discernamant in momentul faptei. Este rezultatul expertizei psihologice a legistilor in cazul Magdalenei Serban, femeia acuzata ca a impins o tanara in fata metroului, in luna decembrie a anului trecut, scrie digi24.ro.

- Madalina Manole a fost comemorata de colegii de scena la 7 ani, 7 luni și 7 zile de cand a murit. In afara artiștilor, la slujba de pomenire au mai participat tatal și fratele celui supranumite “Fata cu parul de foc”, dar și mai multe rude. Anca Turcasiu, Octavian Ursulescu, Silvia Chifiriuc si Nico…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Au ieșit la iveala detalii incredibile in ancheta morții soților Maleon! Potrivit apropiaților, atat Anda, cat și Bogdan Maleon aveau relații extraconjugale. La doua luni de la moartea soților, inca nu s-a stabilit ce s-a intamplat cu exactitate in casa cuplului. Ipoteza polițiștolor este ca a fost…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Cel putin nouasprezece oameni, inclusiv 12 militari, au fost raniti in urma exploziei produse miercuri intr-un autobuz din Sri Lanka, au transmis autoritatile, precizand ca nu se cunoaste cauza, insa suspecteaza ca ar fi fost vorba de o grenada sau o bomba, informeaza agentia Reuters. …

- Cutremurator! Un adolescent in varsta de 16 ani, din localitatea damboviteana Teis, a fost gasit spanzurat, miercuri dimineata (21 februarie), intr-o padure din spatele casei unde locuia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita. „Cel in cauza a plecat de acasa aseara in jurul orei 21.00,…

- Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la “MasterChef” divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Acuzații șocante ies la iveala! S-au jurat cu mana pe inima ca intre ei e o iubire adevarata, chiar daca ea are 60 de ani și el doar 48. Acum ies la lumina detalii șocante despre cei doi!

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii din Capitala. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte.Iar in apartamentul din care se presupune ca a cazut victima, politia a gasit-o pe sotia acestuia, si ea fara suflare.

- Victoraș Micula, moștenitorul unui imperiu de cateva zeci de milioane de euro, s-a insurat! Nu cu Vica Blochina, cea care l-a și dat in judecata pentru calomnie sperand sa-l jupoaie de jumatate de milion de euro, ci cu o tanara care, spre deosebire de el, are și diploma de bacalaureat. Micul Micula…

- Cantareata de muzica de petrecere, Carmen Serban, a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e prima data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Cantareața a marturisit insa ca a fost salvata…

- Papa Francisc a semnat pe 26 ianuarie un decret prin care recunoaște „martiriul Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, laica, aparținand Ordinului Franciscan Secular, nascuta la 7 decembrie 1935 la Nisiporești (Romania) și ucisa din ura pentru Credința pe 24 august 1958 la Halaucești (Romania)”.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Diana, tanara mamica de 23 de ani din Buzau care a decis sa isi puna capat zilelor inghitind un pumn de pastile. Prietenii ei fac dezvaluiri halucinante.

- Vecinii femeii care a fost ucisa la gradinita la care era directoare spun ca sotul criminal s-a purtat cu ea de multe ori. Mai mult, i-a spart piramida nazala, intr-o zi. Marius Botan, fostul sot al Nicoletei, ar fi comis oribila fapta drept razbunare pentru ordinul de restrictie impus de Nicoleta Botan.

- Este o mama fericita, cu 3 copii minunați, dar viața Emiliei Ghinescu nu a fost intotdeauna ușoara. Pentru prima oara, artista vorbește despre dramele pe care le-a trait si isi dezvaluie secretele in fata Andei Adam. Vedeta a vizitat-o pe artista la ea acasa. Astfel, a aflat despre cruntele batai pe…

- Dupa o perioada sumbra in care aproape ca a fost pus la pamant de o boala crunta, in care toata lumea iși facea griji pentru starea lui de sanatate, Nicu Maharu pare sa-și fi revenit miraculos, iar acum are ganduri serioase: vrea sa se insoare.

- Un barbat din judetul Iasi este suspectat ca si-ar fi ucis sotia, dupa care, alaturi de fiul sau de 17 ani, ar fi ingropat-o pe un camp. Minorul ar fi fost obligat sa ajute la inhumarea mamei, fiind amenintat, la randul sau, cu moartea.

- Un tanar de 18 ani, din Santana, judetul Arad, si-a pus capat, vineri dupa amiaza, zilelor intinzandu-se pe calea ferata si asteptand sa fie calcat de tren. Se pare ca era in depresie, dupa ce, recent, a fost parasit de iubita.

- Tinerii din mediile defavorizate din județul Vrancea se pot inscrie intr-un program prin care se acorda finanțare pentru plata costurilor obținerii permisului de conducere. Proiectul face parte din programul „Permis pentru viitor“ și se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 17 și 25 de ani, care…

- Se numește Scutaru Ștefan. Ștefanița, cum ii zic ai casei, a implinit varsta de un an. Un copil ca toți ceilalți: cel mai frumos copil din lume, cum spune mama; cel mai barbat, cum il asemuiește tata. De aceea randurile de fața se vor a fi un dialog imaginar cu Ștefan, peste ani. Un dialog cu o singura…