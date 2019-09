Stiri pe aceeasi tema

- Este, oare, președintele Romaniei lipsit de puteri? Atat de lipsit de puteri cum pretind aceia care, in loc sa caute soluții, umbla mereu, de-a bușilea, dupa scuze? Incercand sa explice ce a vrut sa spuna poetul cand a declarat ca, daca era președintele țarii, tragedia de la Caracal nu ar fi avut loc,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri seara, la TVR1, ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. El susține ca România a avut un președinte extra jucator în persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar în situații de criza, în…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a atacta, duminica, pe președintele USR Dan Barna despre care a spus ca are o abordare de penal ce nu poate nu poate avea pretenția de a candida la prezidențiale. Afirmațiile lui Basescu vin ca replica dupac e liderul USR a afirmat despre magistrații CCR ca sunt „vârful…