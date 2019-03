Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, citand studii efectuate, in Romania, nivelul mediu de fericire este printre cele mai scazute din Europa. Acest fapt este cauzat in primul rand de conditiile economice, de frustrarile legate de inegalitatea sociala, de coruptie, de starea societatii in general si de starea de spirit…

- Sociologul Sergiu Baltatescu, premiat de Academia Romana pentru lucrarea sa de doctorat despre fericire, a declarat miercuri, ca in Romania, nivelul mediu de fericire este printre cele mai scazute din Europa. "Fericirea este starea de mulţumire supremă şi de împlinire. Specialiştii…

- Presedintele rus Vladimir Putin amenința Romania. Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca \'teritoriile unde se afla centrele de decizie\', in cazul in care SUA vor instala noile sisteme de armament in Europa. Avertismentele deloc voalate ale lui Vladimit Putin au fost analizate,…

- Șoc in lumea atletismului mondial. Italianca Maura Viceconte, o maratonista cunoscuta in anii 90, s-a sinucis. Ea a fost descoperita spanzurata de catre carabinierii chemați la locuința ei din localitatea Chiusa San Michele. Maura Viceconte avea 51 de ani și avea in palmares o medalie de bronz Campionatul…

- Un raport al Comisiei Europene a scos la iveala care sunt cele mai neperformante țari din UE cu privire la reciclarea deșeurilor municipale și protejarea mediului inconjurator. Romania se afla, alaturi de alte state, la coada clasamentului. Țarile incluse in raport sunt considerate de risc major pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le transmite romanilor "La multi ani!" si ii asigura ca toate actiunile social-democratilor in 2019 "vor fi indreptate pentru a construi o Romanie demna, a dreptatii si a prosperitatii economice". "Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam…

- Academicia Romana anunta, intr-un comunicat de presa, ca s-a stins din viata unul dintre cei mai apreciati academicieni din domeniul matematicii, cu numeroase carti publicate si o activitate profesorala in Romania si SUA, unde a pregatit numeroase generatii de studenti. „Academia Romana anunta cu…

- Guvernul a publicat, joi, ordinea de zi a sedintei de vineri, pe aceasta figurand un proiect de lege si cinci proiecte de hotarari. Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-o discutie informala joi cu presa, ca nu a vazut pana in prezent un proiect de ordonanta de urgenta pentru amnistie…