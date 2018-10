Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul fara precedent din PSD, dintre Liviu Dragnea și mai multi lideri locali, a transformat partidul intr-o arena a coridelor, unde locul taurilor este luat de baronii locali, iar Dragnea este pe post de toreador....

- Razboiul dintre Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atins un prag critic. Ultimele declaratii ale edilului Capitalei indica faptul ca nemultumirile membrilor importanti ai social-democratilor se inmultesc de la o zi la alta, dar stilul dictatorial…

- Baronii locali si liderii centrali ai PSD au acces, prin bunavoința lui Liviu Dragnea, exclusiv la „zile ale cutitelor scurte“. Recentul Comitet Executiv National, desi mai animat decat sedintele precedente, in urma carora consensul era absolut „pana la victoria finala“ sau „pana la capat“ (adica punerea…

- In cursul serii, la restaurant au raspuns "prezent" toti liderii importanti: sefi de filiale, parlamentari, ministi, presedinti de consilii judetene. Mai multi lideri PSD s-ar fi intalnit vineri intr-o sedinta restransa pentru a discuta despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, iar acestia…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, vine cu o serie de declarații suprinzatoare. Partenerul de coaliție al liderului PSD, Liviu Dragnea, este impotriva unui mare proiect susținut de PSD. "Avem o serie de observații privind lista de proiecte pe care guvernul vrea sa le adopte in…

- Scandal in trafic, declanșat de un șofer incatușat de polițiștii locali in Constanța. Dupa ce a oprit neregulamentar, barbatul, in varsta de 31 de ani, l-a impins pe unul agenți și a refuzat sa se legimiteze in fața polițiștilor locali. Incidentul a fost filmat de un martor care a publicat imaginile…

- Guvernarea PSD-ALDE imita stilul autoritar și populist al regimului Viktor Orban din Ungaria, dar, spre deosebire de guvernele conduse din umbra de Liviu Dragnea care s-au concentrat integral pe justiție și pomeni sociale, Executivul de la Budapesta obține și rezultate economice

- Eugen Nicolicea, unul dintre locotenenții lui Liviu Dragnea în razboiul deschis justiției, ofera o interpretarea în stil PSD a raportului preliminar pe legile justiției facut de Comisia de la Veneția.