Stiri pe aceeasi tema

- Initial, Honda, al treilea producator auto din Japonia, informase ca va electrifica toate automobilele sale europene pana in 2025. Vicepresedintele Honda pentru Europa, Tom Gardner, a declarat ca decizia va modifica in mod considerabil gama de masini oferite de companie. "Honda este cel mai important…

- Vodafone va reduce cu 15% suprafata magazinelor sale din Europa, pentru a-si optimiza portofoliul imobiliar, a anuntat marti directorul general al operatorului britanic de telecomunicatii, Nick Read, transmite Reuters.

- Turcia atrage toți giganții auto ai lumii. Dupa Renault, Mercedes, Fiat sau Toyota, Volkswagen iși construiește fabrica in vestul țarii Volkswagen si-a infiintat o subsidiara in provincia Manisa, din vestul Turciei, a anuntat miercuri Jurnalul Oficial al Registrului Comertului de la Ankara, scrie presa…

- Comisia Europeana (CE) care-si incepe activitatea pe 1 noiembrie va avea in cadrul ei o noua directie generala insarcinata cu industria de aparare si spatiul, o incercare a viitoarei sefe a executivului comunitar Ursula von der Leyen de a opri declinul influentei Uniunii Europene, in timp ce SUA…

- Volkswagen a ales țara din estul Europei in care va investi un miliard de euro Gigantul german Volkswagen pare sa fi ales Turcia pentru noua sa fabrica din Europa de Est, insa regimul fiscal de la Ankara ar putea fi o problema. Potrivit unor surse citate de Reuters, Volkswagen poartă discuţii…

- Rusia a inaugurat vineri o reprezentanta auto care va vinde limuzine de lux marca Aurus, un tip de automobil utilizat si de presedintele Vladimir Putin, transmite Reuters, potrivit stirileprotv.roAceste limuzine sunt destinate sa fie mostenitoarele celebrelor sedanuri ZIL, care timp de decenii…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului in plus, iar in urmatoarele saptamani vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters. Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a făcut declaraţia într-un material video intern adresat angajaţilor…

- Incetinirea industriei prelucratoare germane s-a inrautatit in iulie, activitatile inregistrand cea mai slaba evolutie din ultimii sapte ani, sugerand o deteriorare a perspectivei pentru cea mai mare economie din Europa, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Sanatatea industriei prelucratoare…