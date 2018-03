Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Societe Generale intenționeaza sa se retraga de pe piețele bancare din Europa Centrala și de Est dorind sa iși vanda afacerile din Bulgaria. Un posibil cumparator este grupul ungar OTP Bank, care a incercat sa cumpere și Banca Romaneasca, dar nu a obținut avizul Bancii Naționale a Romaniei…

- Piata imobiliara romaneasca va fi accesata in acest an de investitorii institutionali care au pus Ungaria pe harta marilor fonduri si pe care toata lumea ii asteapta de ceva timp, a declarat Silviana Petre Badea, managing director al companiei de consultanta imobiliara JLL Romania, in cadrul conferintei…

- In Romania avem parte de cea mai puternica euforie in ceea ce priveste creditarea ipotecara in randul populatiei pe intreaga regiune, iar cea mai mare parte sa datoreaza programului guvernamental Prima Casa si a dobanzilor bancare reduse din ultimii ani. Insa, fara acest program, Romania ar performa…

- Furnizorul de servicii de outsourcing Convergys a semnat cu grupul Iulius un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri de 2.100 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center (UBC), din ansamblul multifunctional Openville Timisoara. In prezent, Convergys are aproximativ…

- Un tribunal din Slovacia a decis, astazi, sa suspende activitatea Uber pentru ca serviciile oferite de compania americana sunt ilegale, scrie Reuters. Recent, Uber a anunțat ca iși vinde actuivitațile din Asia de Sud-Est catre concurentul, Grab. In același timp, tribunale din Ungaria și Danemarca au…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta 'Extinderea estica a zonei euro', organizata de Friedrich Ebert Stiftung si Banca Nationala a Croatiei la Zagreb, in perioada 20-21 martie. Presedinta Comisiei pentru afaceri europene…

- Grupul MOL si JSR Corporation au finalizat constructia unei fabrici de cauciuc sintetic in Tiszaujvaros, Ungaria, obiectivul startegic al companiei fiind sa ajunga prima companie producatoare de produse chimice din Europa Centrala si de Est pana in 2030.

- Fostul premier Victor Ponta vrea sa creeze o forța politica pro-europeana, inspirata din partidul ,,En Marche!”, cu care Emmanuel Macron a caștigat alegerile prezidențiale din Franța, scrie politico.eu . Viitorul sau politic depinde insa și de sentința pe care o va primi marți, in dosarul ,,Turceni-Rovinari”. …

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Solidium, organismul care gestioneaza investitiile statului finlandez, a anuntat marti ca a preluat o participatie de 3,3% la producatorul finlandez de echipamente de retele de telecomunicatii Nokia, in ideea de a consolida caracterul finlandez al acestei companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Comisia Europeana a recunoascut standardele duble in ceea ce privește calitatea alimentelor vandute in țarile din Europa Centrala și de Est și promite ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie coordonata de testare a produselor…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Ana-Maria Eremia este noul director general al recuperatorului de creante Kredyt Inkaso, dupa ce fostul manager Andrei Mocanu a renuntat la functie pe 1 martie. Ana-Maria Eremia are o experienta de 11 ani in activitatea de recuperare creante si a detinut anterior pozitia de Director Operatiuni.…

- Polonia și Ungaria propun includerea Republicii Moldova in planul de extindere a UE. Acest lucru a fost comunicat de mass-media din Ucraina și Polonia, care menționeaza ca subiectul a fost discutat in cadrul negocierilor de la Budapesta de catre șefii parlamentelor din țarile Grupului de la Vișegrad,…

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- Duminica, 4 martie 2018, elevii și profesorii Liceului cu Program Sportiv Brașov va invita la demonstrații sportive organizate in cadrul manifestarilor dedicate Zilelor Porților Deschise la Coresi Shopping Resort Brașov, Scena Coresi, Piața cu Copaci, intre 15.00 -17.30. Incepand cu anul școlar 2018/2019,…

- Vanzarile de portofolii de credite neperformante (NPL) vor fi influentate anul acesta de schimbarile legate de fiscalitate si de implementarea programului privind protectia datelor personale (General Data Protection Regulation - GDPR), arata o analiza a companiei de audit si consultanta Deloitte.…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Reff si Asociatii, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania, a asistat NEPI Rockcastle in preluarea de la Grupul Primavera Development a proiectului unui centru comercial care urmeaza sa fie construit in zona centrala a orasului Sibiu, intr-o tranzactie in valoare de aproximativ…

- Grupul american Liberty Global, cel mai mare furnizor global de cablu si internet fix, l-a promovat pe Robert Redeleanu intr-un nou rol la nivelul operatiunilor din Europa Centrala si de Est, de CEO al subsidiarei din Polonia cu pastrarea aceleiasi functii si pentru compania din Ungaria. …

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Grupul Penta este un grup specializat in investiții pe termen lung, avand investiții in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii financiare, servicii farmaceutice (prin Grupul Dr. Max), productie, investiții imobiliare, retail sau media. A&D Pharma este un grup integrat vertical,…

- Consiliul Concurentei a anuntat, intr-un comunicat transmis marti, ca analizeaza tranzactia prin care Glebi Holdings PLC, parte a Grupului Penta, preia A&D Pharma Holdings NV. Consiliului Concurentei analizeaza aceasta operatiune „din punct de vedere al compatibilitatii cu un mediu concurential…

- De altfel, tema luptei impotriva obezitații infantile s-a aflat in discuția acestei comisii chiar la inițiativa sa. Daciana Sarbu a folosit prilejul participarii la reuniune a ministrului Sanatații din Bulgaria, pentru a-i cere acestuia detalii despre intențiile avute pentru acest domeniu de președinția…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- Intr-un comunicat de presa, PPC a precizat ca aceasta initiativa este un pas important spre extinderea activitatilor pe piata regionala de electricitate din Balcani in cadrul planului UE privind integrarea pietei de electricitate din Europa. Infiintat in 2012, EDS are subsidiare in Serbia,…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul „Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca Romania…

- Strategia de dezvoltare a Grupului italian UniCredit, prezent si in Romania prin sucursala UniCredit Bank, a cincea cea mai mare banca de pe piata locala, vizeaza in continuare investitii in inovare, in special in domeniul trade finance, si in extinderea acoperirii geografice. “Ne concentram…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- Guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), Malin Musetescu, a criticat conducerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) din cauza politicii duse de la infiintare care nu a inclus actiuni de repopulare a luciilor de apa, ci doar investitii in mijloacele de capturare…

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Bavaria intentioneaza sa stabileasca o alianta cu tarile din Europa Centrala, a declarat seful executivului landului situat in sud-estul Germaniei, Horst Seehofer - care este si liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) -, dupa convorbirile avute vineri, in localitatea bavareza Seeon, cu premierul ungar…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…