Stiri pe aceeasi tema

- Banca franceza de investitii Societe Generale, care deține BRD in Romania, a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru "practici nesigure si precare", a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA.Federal Reserve a comunicat ca a…

- Banca franceza de investitii Societe Generale a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru "practici nesigure si precare", a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA. Federal Reserve a comunicat ca a amendat Societe Generale…

- Filantropul Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a anuntat o donatie de 1,8 miliarde de dolari pentru Universitatea Johns Hopkins, o donatie inedita destinata finantarii burselor care subliniaza problema datoriilor studentilor din Statele Unite, relateaza AFP. Intr-un comunicat, miliardarul…

- Un singur bilet, cu numele 5, 28, 62, 65, 70 si 5 a obtinut cel mai mare premiu castigat vreodata in Statele Unite si in lume. Potul Mega Millions a ajuns la aceasta valoare dupa ce nimeni nu a mai reusit sa ghiceasca combinatia norocoasa timp de 11 saptamani. Exista o sansa de castig la […] Cu 2 dolari…

- In viitor, China va angaja milioane de muncitori americani si va domina mii de comunitati mici peste tot in Statele Unite si in lumea intreaga. Achizitiile chinezesti in afacerile din SUA au stabilit anul trecut un nou record all-time, si este pe cale de a bate acest record in anul current si in viitor. …

- Administratia din China a anuntat, marti dupa-amiaza, taxe vamale suplimentare pentru importuri in valoare de 60 de miliarde de dolari din Statele Unite, ca reactie la tarifele anuntate de presedintele american, Donald Trump.Ministerul Finantelor de la Beijing a anuntat taxe vamale cuprinse…

- Embargoul impus de Statele Unite a provocat Cubei pierderi de 4,321 miliarde de dolari, intre aprilie 2017 si martie acest an, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Havana, conform Agerpres.

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua tari, relateaza BBC.