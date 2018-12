Societe Generale, decizie de ultimă oră Companiile nu au dat publicitatii pretul vanzarii, insa tranzactia va avea un impact de 35 de milioane de euro asupra castigurilor SocGen in trimestrul patru din 2018, din cauza deprecierii fondului comercial. Indicele de adecvare a capitalului Core Tier 1 va creste cu aproximativ cinci puncte de baza in urma tranzactiei, a precizat SocGen. Tranzacția finalizata in 2019 Tranzactia ar urma sa fie finalizata in primul semestru din 2019. Societe Generale va continua afacerile sale specializate in credite de consum catre clientii individuali prin facilitatile existente din Franta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

