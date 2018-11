Stiri pe aceeasi tema

- Banca franceza de investitii Societe Generale, care deține BRD in Romania, a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru "practici nesigure si precare", a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA.Federal Reserve a comunicat ca a…

- Banca franceza de investitii Societe Generale a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru "practici nesigure si precare", a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA. Federal Reserve a comunicat ca a amendat Societe Generale…

- Filantropul Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a anuntat o donatie de 1,8 miliarde de dolari pentru Universitatea Johns Hopkins, o donatie inedita destinata finantarii burselor care subliniaza problema datoriilor studentilor din Statele Unite, relateaza AFP. Intr-un comunicat, miliardarul…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marti ca Turcia nu va respecta noile sanctiuni aplicate petrolului si industriei navale iraniene, pentru ca au rolul sa ”dezechilibreze lumea”, transmite Reuters.Washington-ul a reimpus sanctiunile luni, dupa ce s-a retras din acordul convenit de…

- Elvetia se afla in discutii cu Statele Unite ale Americii si cu Iran despre lansarea unui canal de plati in scop umanitar, prin care sa fie asigurate fluxuri de alimente si medicamente spre Republica Islamica, in contextul sanctiunilor economice reimpuse de Washington, a comunicat luni guvernul de…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a dispus miercuri ca Statele Unite sa puna capat sanctiunilor impuse Iranului vizand bunuri ”in scopri umanitare”, un revers pentru Washington, care a recuzat insa competenta Curtii in acest caz, relateaza AFP, informeaza News.ro. CIJ s-a pronuntat asupra…

- Statele Unite vor sa creeze insecuritate in Iran, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, la o zi dupa un atentat comis la o parada militara in care au fost ucisi 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii. El i-a acuzat de asemenea, fara a-i numi, pe separatistii arabi…

- Raport ONU pentru Yemen si pozitia Arabiei Saudite aliata a Washington-ului Statele Unite au dat asigurari, ieri, ca iau în serios raportul-ancheta al ONU care vorbeste de posibile crime de razboi comise de toate partile implicate în razboiul din Yemen, între care si Arabia…