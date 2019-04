Stiri pe aceeasi tema

- Informația privind finalizarea anchetei in dosarul Revoluției a fost prezentata și de presa internaționala, jurnaliștii menționand ca fostul președinte Ion Iliescu urmeaza sa fie judecat pentru ”crime impotriva umanitatii” in legatura cu rolul pe care l-a jucat in evenimente din 1989.”Este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca este necesar sa se afle adevarul in ceea ce priveste Revolutia din Decembrie 1989. "Dupa cum stiti, nu comentez lucruri legate de Justitie. Consider ca Justitia trebuie facuta de catre judecatori si cu cat oamenii politici vorbesc mai putin…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca este necesar sa se afle adevarul in ceea ce priveste Revolutia din Decembrie 1989."Dupa cum stiti, nu comentez lucruri legate de Justitie. Consider ca Justitia trebuie facuta de catre judecatori si cu cat oamenii politici vorbesc mai putin despre…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata de procurorii militari pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii in dosarul "Revolutiei din decembrie 1989". De asemenea, au fost trimisi in judecata si Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, si gen. (rtr.) Iosif Rus,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca trimiterea in judecata a dosarului 'Revolutiei' poate fi un lucru bun. "De 30 de ani solicitam pedepsirea vinovatilor pentru mortii Revolutiei si de 30 de a...

- PSD reacționeaza dupa trimiterea in judecata a lui Ion Iliescu in Dosarul Revoluției, acuzandu-l pe procurorul Augustin Lazar ca este "fost agent al poliției politice comuniste" și pe Klaus Iohannis ca este "protector al securiștilor și exponenților aparatului represiv ceaușist"."Este revoltator…

- Fostul premier Petre Roman susține ca este un gest istoric trimiterea in judecata a Dosarului Revoluției, dar i se pare inacceptabil ca Augustin Lazar sa faca acest anunț. Petre Roman considera ca nu se poate ca un om care in regimul comunist a chinuit oameni sa anunțe acum ca vrea dreptate.”Indiferent…

- O copie a dosarului Tel Drum, in care este vizat liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost transmisa Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, dupa ce reprezentantii SIIJ au invocat ca acesta ar putea reprezenta o proba in cazul unei anchete proprii, a anuntat vineri seful interimar al DNA,…