- Premierul Viorica Dancila a anunțat la inceputul ședinței de guvern ca familiile victimelor exploziei din Cehia vor primi un ajutor de urgența din partea statului. Guvernul va aloca 225.000 de lei pentru sprijinirea acestora. Premierul Viorica Dancila a anunțat un ajutor de urgența in cuantum total…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale, transmite News.ro . Proiectul…

- Proiectul care presupune susținerea financiara femeilor insarcinate din Romania a fost adoptat, astazi. In urma deciziei, graviduțele vor urma sa primeasca 2.000 de lei, imparțiți in cate doua vouchere.

- Pe 2 aprilie, Comitetul Prahovean al Centenarului organizeaza un eveniment dedicat inaugurarii Aleii Fauritorilor Unirii, in Parcul Memorial "Constantin Stere" Bucov. Vor fi omagiati primii doi fauritori ai Unirii, I.C Bratianu si Ion Inculet, ale caror busturi din bronz vor…

- In cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Județean Ilfov (CJI), a fost modificata repartizarea excedentului anual al bugetului local al județului, in cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018. Articol aparut in nr. 395 al Jurnalului de Ilfov, ediția print Astfel, capitolul ”Autoritați…

- Social-democrații discuta, luni, despre organizarea referendumului pentru familie, in cadrul Biroului Permanent National la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Inițiativa cetațeneasca privind redefinirea familiei ca uniune intre barbat și femeie este blocata la Senat, in acest moment. Intrebat,…

- Imagineaza-ti ca mergi pe strada si ti se face rau. Este ora de varf in trafic, esti singur si iti pierzi cunostinta. Ti-ar placea ca la cateva minute distanta de tine sa fie cineva instruit sa iti acorde primul ajutor, pana la sosirea ambulantei? Sunt convinsa ca da. Vestea buna este ca exista un…

- Astazi, 23 martie 2018, a avut loc festivitatea de deschidere a programului „Descopera și Cunoaște Romania”, ediția Centenar, care va cuprinde 450 de romani din comunitațile istorice, cu 50% mai mulți decat in ediția precedenta. Prima serie de 50 de etnici romani din Ismail a avut o intrevedere…

- O noua productie cinematografica filmata in Republica Moldova urmeaza sa vada „lumina ecranului”. Tanarul regizor Nicolae Gaburici, originar din raionul Hincesti si stabilit la Bucuresti, a revenit in satul de bastina pentru a face film.

- Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni și va edita manualele școlare. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 care prevede ca Editura Didactica si Pedagogica trece din coordonarea…

- Dupa aproape 11 luni de pauza indraznim sa propunem reluarea acestei campanii, prin care impreuna am incercat sa le spunem oamenilor pe care-i respectam ca le vedem eforturile și staruințele de a face o lume mai buna prin puterea exemplului. Pentru sambata aceasta va invitam sa ne vedem in spațiul…

- Puteți alerga sau puteți dona pentru a ajuta persoane cu dizabilitați din Timișoara. Proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara poate fi susținut la Timotion, evenimentul de alergare caritabil care va avea loc in urbea de pe Bega in aceasta primavara, prin intermediul caruia se pot susține mai…

- Comisia Europeana a dat unda verde miercuri unui al doilea pachet financiar de 3 miliarde de euro pentru a ajuta Turcia sa primeasca refugiati sirieni pe teritoriul sau, asa cum a promis in urma cu doi ani in cadrul controversatului acord migratoriu incheiat cu Ankara, informeaza

- Foto-ghicitoare: care imagine este de la cantina parlamentarilor și care de la cantina sociala? Celor care nu s-au hotarat unde sa ia masa, celor cu salariul minim pe economie și celor carora le bate vantul prin buzunare le oferim o varianta de luat in seama: cel mai ieftin restaurant din țara este…

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Proiectul “Ramnicul citeste” – un proiect de biblioteca stradala – va lua startul luni, 12 martie, prin amplasarea unui stand de carti in Scuarul ”Mircea cel Batran”. Proiectul se adreseaza tuturor ramnicenilor si urmareste cresterea gradului de acces la cultura prin promovarea lecturii. Prin intermediul…

- In februarie, din 39 de atacuri confirmate asupra unor obiective de sanatate, ambulante si depozite, 28 au fost in enclava asediata de rebeli Ghouta de Est, 10 la Idlib si unul la Homs, a declarat vineri al Geneva purtatorul de cuvant al OMS Christian Lindmeier. El nu a putut spune daca cele mai…

- Proiectul “Ramnicul citeste” – un proiect de biblioteca stradala – va lua startul luni, 12 martie, prin amplasarea unui stand de carti in Scuarul ”Mircea cel Batran” din Ramnicu Valcea. Proiectul se adreseaza tuturor ramnicenilor si urmareste cresterea gradului de ...

- Gala de lansare a Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor Sute de femei antreprenor din toate colturile tarii au umplut în seara lui 8 martie Sala Unirii din Palatul Parlamentului. Data nu este aleasa întâmplator si nici numele salii. Cristina Chiriac,…

- Mai multi parlamentari liberali vor sa scoata radarele ascunse ale politiei la vedere. Proiectul legislativ, adoptat deja in Senat, e menit sa ii oblige pe politisti sa masoare viteza, exclusiv cu masina inscriptionata cu semnele politiei si pozitionata astfel incat sa fie vazuta de soferi. Politistii…

- In Postul Pastelui, Asociatia "Suflete Deschiseldquo; si SC Arimex Comexim 2000 SRL, prin parteneriatul social misionar "Mai aproape de cel sarman mai aproape de Dumnezeuldquo;, lanseaza un nou apel pentru toti crestinii "Fii milos precum Hristos ldquo;. "Pentru a face milostenie, nu avem nevoie de…

- Se dau bani: statul da un nou ajutor de 4.500 de lei! Uite cum poti intra in posesia banilor Potrivit unui nou proiect de lege romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat initierea unui nou proiect dedicat Centenarului, ”Bucovina, Mica Europa”, in care sa fie implicate toate etniile care convietuiesc in aceasta zona si cu ai caror reprezentanti s-a intalnit luni la Palatul Administrativ. ”In cadrul…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, spune premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus ca exista un proiect de descentralizare - Liviu Dragnea…

- Senatul a aprobat, miercuri, prin lege, infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului si dezvoltarea socio-economica a tarii. Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma…

- Proiectul de hotarare privind transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA va fi supus votului consilierilor generali in sedinta de saptamana viitoare.

- Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor se lanseaza pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, in cadrul galei “Din apreciere pentru tine”. Este entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. “Acțiunea de lansare…

- Suedia si-a inasprit drastic conditiile de primire si acordare de azil, dupa ce si-a deschis larg frontierele migrantilor, constata comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (CoE), care o indeamna ”sa inverseze tendinta”, relateaza AFP. ”Laudand eforturile Suediei de a veni in ajutor…

- Proiectul delegarii unor servicii din Primarie catre Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau a picat din nou la vot. Deși alianța PSD-ALDE-PMP avea majoritatea de doua treimi, deoarece Cristinel Manolache și ceilalți aleși PSRo au fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Clubul de Muzica „Richard Oschanitzky” lanseaza seria de video –audiții „Maeștrii jazzului romanesc”, care se inscrie in programul de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Proiectul cultural inițiat de membrii Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky” , coordonați de prof. Romeo Cozma, va prezenta…

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor.

- Nutritionistul Cornelia Marin vine la Adevarul Live pentru a ne invata ce trucuri trebuie sa utilizam pentru a slabi rapid si sanatos. De la ora 11.00 ne va spune ce sfaturi le ofera concurentilor emisiunii si care sunt cele mai intalnite greseli care ne fac sa pierdem lupta cu kilogramele in plus.

- Societatea C.N.D. Residence Investment SRL a solicitat si a obtinut, pe data de 5 februarie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 254. Actul prevede urmatoarele: "Modificare proiect Autorizat prin AC nr. 326 20.03.2014 Continuare lucrari autorizate conform AC nr. 627 21.04.2010 laquo;Modificare…

- Compania OMV a lansat coldnews.info, o platforma destinata traficului de iarna. Proiectul este realizat in parteneriat cu site-ul de stiri Hotnews.ro. Coldnews.info va avea o categorie in care soferii din Romania vor avea...

- Doua asociații din Chisinau si Iasi, alaturi de Primaria Municipiului Iași, pregatesc Centenarul, printr-o Caravana de film romanesc. Proiectul vizeaza un traseu istoric: Romania – Republica Moldova – Cernauți. Asociația ARTIS din Iași și Asociația Obșteasca MIA din Chișinau lanseaza la Iași, printr-o…

- Ministerul Justiției a publicat proiectul de lege cu privire la organizatiile necomerciale. Astfel, membrii societatii civile sunt indemnati sa vina cu propuneri de modificari sau completari pana la data de 16 februarie 2018.Recomandarile vor fi expediate la adresa e-mail: ion.

- Astazi, de la ora 11, beneficiarii proiectului sunt elevii de la Scoala Gimnaziala „Gh. Marzescu", iar luni, tot de la ora 11, elevii clasei a IX-a de la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi vor invata despre prim ajutor si situatii de urgente. Elevii vor invata sa inteleaga vulnerabilitatile…

- Comunicat. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad lanseaza proiectul “Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman...

- Trans Bus va avea in curand o noua linie de autobuz. Va porni de la gara CFR, va strabate centrul orasului si va ajunge pana la Scurtesti, comuna Vadu Pasii. De asemenea, va fi creata o linie speciala, care ii va transporta pe muncitori inspre si dinspre zona industriala.

- Un centru care asigura asistenta sociala si medicala specializata, ingrijire la domiciliu si consiliere pentru 35 de varstnici din comuna Plopis functioneaza la Iaz, gratie unui proiect finantat in cadrul unui grant elvetian. Proiectul, implementat de administratia locala din Plopis si Asociatia Pro-Vita…