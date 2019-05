Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB) incepe, de sambata, o noua etapa de curațenie in autobuze, fiind aplicat un proces de spalare și igienizare in interior și exteriorul vehiculelor. Totodata, Societatea anunța ca vor fi refacute și adaposturile din stațiile de tramvai, potrivit mediafax.„Campania…

- Metrorex anunta ca, in noaptea de Inviere, garniturile vor circula la un interval de aproximativ zece minute, pana la ora 1.00, ulterior circuland cu o frecventa de 20 de minute. Totodata, liniile de tramvai 1/10 si 41 vor functiona pe intreg parcursul noptii, cu interval de succedare marit, anunta…

- Tramvaiele liniilor 1, 10 si 41 vor circula pe intreg parcursul noptii de sambata spre duminica, cu interval de succedare extins, informeaza Societatea de Transport Bucuresti. De asemenea, de vineri pana luni, dar si miercuri, 30 aprilie, mijloacele de transport ale STB vor circula dupa…

- Societatea de Transport București (STB) a marit, de la inceptul anului cuantumul amenzilor acordate celor prinși calatorind fraudulos, cele mai mari ajungand pana la 500 de lei. De la schimbarea cuantumului amenzilor s-au aplicat 1230 de sancțiuni dupa noile "prețuri". Pana la finalul anului trecut,…

- Guvernul condus de Viktor Orban a lansat de mult timp o campanie impotriva Uniunii Europene si magnatul american George Soros. Ungaria lui Viktor Orban lanseaza o noua campanie impotriva imigratiei. Iar obiectivele sunt doua: George Soros si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Campania…

- Campania celor de la Poliția Locala Timișoara și STPT a fost demarata inca de marți in mijloacele de transport in comun din oraș. Calatorii vor viziona, in timpul curselor, un slide-show informativ realizat de cei de la Poliția Locala. Acesta conține sfaturi despre cum pot evita sa le cada…

- Elevii care invata in scolile si liceele din Bucuresti vor circula gratuit cu transportul in comun incepand de astazi. Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucuresti STB SA, acorda gratuitate pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar obligatoriu acreditat/ autorizat care frecventeaza…