- Facebook a „picat” timp de cateva minute vineri, la pranz, in Romania, Ungaria si Republica Moldova. Serverele care se ocupa de aceasta parte a Europei sunt raspunzatoare si de Instagram si de serviciul de mesagerie a retelei sociale, Facebook Messenger. Aplicatia de mobil de chat nu a putut fi accesata.

- La Parlament vor fi instatalate stații de alimentare pentru autovehiculele electrice. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca este o chestiune pe care o va rezolva Secretariatul General, serviciu care va fi asigurat “probabil” de Parlament sau de Reteaua de Distributie a Energiei…

- Peste 100 de oameni protesteaza sambata in fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, si scandeaza lozinci impotriva coalitiei aflata la guvernare: 39; 39;Hotii 39; 39;, 39; 39;DNA sa vina sa va ia 39; 39;, 39; 39;Dragnea reales, inainte de Congres 39; 39;, informeaza Agerpres.ro.…

- Explozie de culoare, așa s-ar putea descrie defilarea de ținute pe covorul roșu la cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar, care s-a desfașurat azi-noapte, la Los Angeles. Fetele de aur ale Hollywood-ului au stralucit la propriu in ținute spectaculoase. Culori vii, rochii indraznețe și decolteuri – vedetele…

- Suzi Grant, de 68 de ani, nu vede pensionarea ca celelalte femei de varsta ei. Pentru ea, pensionarea nu inseamna o viața liniștita, in care sa ingrijeasca plantele de apartament sau pisicile. Ea vedea pensionarea ca pe o perioada frumoasa in care poate sa-și exploreze latura fashionista și sa produca…

- Nasterea prin cezariana s-a transformat in ultimii ani dintr-o exceptie intr-o practica ce a devenit comuna, atat la nivel national, cat si nivel local. Daca, in 2008, la nivel national, numarul femeilor care ajungeau sa nasca prin cezariana era de 23,6-, in ultimii ani, procentul a crescut pana la…

- In fiecare joi, vineri și sambata ai planul facut – iți strangi grupul de prieteni și rezervați masa la clubul preferat. Finalul de saptamana se anunța a fi intotdeauna condimentat cu muzica, distracție și multe poze distribuite pe Facebook și Instagram. Pana la urma, ești o adevarata regina a oricarei…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat marti dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles care permit unei pusti sa traga in rafale aproape automate, relateaza AFP. "Am semnat o directiva cerand Departamentului…

- Katherine Heigl a documentat transformarea prin care a trecut corpul sau dupa nastere postand poze cu ea imbracata in costum de baie pe Instagram. In 2016, vedeta Grey’s Anatomy a nascut un baiat – Joshua Bishop Kelley Jr. In varsta de 39 de ani, Heigl a vrut sa aiba cate o dovada despre felul in...…

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- Un utilizator a raportat o imagine de pe Instagram catre echipa ce modereaza continutul. Reteaua de socializare a inlaturat imaginea, iar acest lucru a provocat revolta in randul utilizatorilor. Charlie Beswick a postat o imagine cu baiatul ei in varsta de 12 ani, pe pagina sa de Instagram, ouralteredlife,…

- Iurie Leanca spune ca nu se considera reprezentant al PD-ului, insa nu crede ca este posibila o coaliție parlamentara proeuropeana fara Partidul Democrat. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviul pentru portalul Timpul. "Daca mi-ar spune cineva ca fara PD e posibil ca creezi o coaliție parlamentara…

- Compania Facebook a anunțat ca extinde suportul pentru programarea în avans a postarilor și la rețeaua Instagram.Momentan, optiunea pentru alegerea datei si orei de postare functioneaza doar pentru poze, nu si clipuri video. În plus, este nevoie sa folosim unul dintre serviciile…

- "La ce te gandesti?" - este intrebarea care te intampina de fiecare data cand accesezi fluxul de noutati de pe Facebook. Dar e posibil ca acest lucru sa devina istorie, caci fondatorul retelei de socializare, Mark Zuckerberg, a oferit un indiciu despre o posibila disparitie a news feed-ului.…

- Intr-o decizie care va fi cu siguranta apreciata de utilizatorii care doresc sa asigure un flux constant de continut in paginile pe care le administreaza, Facebook a anuntat extinderea suportului pentru...

- Botnetul Hide ‘N Seek (De-a v-ati ascunselea), recent descoperit de specialistii Bitdefender, care sustrage fotografii sau filme personale, a ajuns sa controleze in numai trei saptamani aproape 50.000 de dispozitive, de la 12 dispozitive controlate in 10 ianuarie, anunta compania. HNS…

- In ultima zi a anului trecut, Jessica Alba i-a dat naștere bebelușului nr. 3, baiețelul Hayes Alba Warren. De atunci, actrița a fost rareori vazuta in public, ocupandu-se, cel mai probabil, indeaproape de micuțul sau. Așa arata actrița dupa cea de-a treia naștere Ieri, insa, paparazzi au surprins-o…

- Opozantul Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa urzeasca o lovitura de stat in Ucraina, a fost consemnat la domiciliu, pe timpul noptii, de o Curte de Apel de la Kiev, relateaza AFP, citat de News.ro . Saakasvili urmeaza sa ramana la domiciliu in fiecare niapte, incepand de la ora 22.00 si pana la…

- Lumea mondena a fost luata prin surprindere de vestea ca Misty și Keo au devenit parinți la mijlocul lunii ianuarie. Nimeni nu știa ca artista este insarcinata. Ea a nascut in secret o fetița pe care o vor boteza Arya. ”Nu ma pot desprinde de fiica mea, simt nevoia sa o privesc tot timpul. O ador pe…

- Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase, cu ajutorul unei mame purtatoare. Citește și: Au devenit parinți. Keo și Misty, in al 9-lea cer. Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a facut anunțul pe contul sau de Twitter, scriind: „E aici. Suntem…

- Pe 15 ianuarie se implinesc 6 ani de cand Pasajul Latin, cel dintre Lipscani și Biserica ”Sfantul Gheorghe Nou”, a fost renovat pentru prima data. De atunci au fost investiți bani frumoși aici, dar zona este departe de a arata așa cum trebuie. Pasajul nu este luminat suficient, miroase ingrozitor, iar…

- E vremea cadourilor, fie oferite unor prieteni dragi sau membri de familie, fie oferite colegilor de serviciu in timpul organizarii unui Secret Santa. Ne dorim sa alegem niste cadouri inspirate, potrivite pentru cei ce le primesc, astfel incat sa vedem multumirea de pe chipurile lor. Si atunci cand…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters.Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea…

- Politistii ieseni au prins unul dintre hotii care furau motorina din camioanele parcate prin municipiul Iasi. Acesta are varsta de 38 de ani si este cel care ajuta la transportul celorlalti doi hoti, depistati deja, cu care era in gasca. Acestia, se pare, au furat sute de litri de carburant pe timpul…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea…

- Rafati este proprietarul SunLife Organics, un lant de magazine care comercializeaza sucuri naturale si care s-a extins din Malibu in alte 6 locatii din Los Angeles. Lantul are clienti fideli precum David Duchovny sau Anthony Kiedis de la Red Hot Chilli Peppers si a devenit cunoscut datorita cozilor…