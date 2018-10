Societatea civilă i-a trezit pe parlamentarii de la putere. Speranţe pentru A8? Actiunile asociatiilor care militeaza pentru construirea autostrazii A8 nu raman fara ecou. Autoritatile de la Bucuresti se confrunta, in ultima vreme, cu numeroase solicitari pe aceasta tema venite din partea parlamentarilor din toate formatiunile politice, precum si din mai multe judete ale Moldovei. Cele mai multe interpelari sunt din Iasi, Vaslui si Neamt. Unii parlamentari au depus chiar si cate trei solicitari, toate in aceasta luna. Senatorii si deputatii au adresa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

