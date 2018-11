Societatea civilă a dus drujba de aur la Ministerul Apelor și Pădurilor Membrii comunitații Declic și activiștii Mining Watch România au predat reprezentanților Ministerului Apelor și Padurilor o drujba de aur, în semn de protest fața de proiectul de aprobare a defrișarii a peste 56 de hectare de padure în comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara. Alaturi de societatea civila au fost și zeci de cetațeni, care susțin oprirea defrișarii. Drujba de aur a fost oferita simbolic, împreuna cu 22 de mii de semnaturi ale petiției împotriva defrișarii, îmnânate Adrianei Petcu, secretat de stat în Ministerul Apelor și Padurilor. În… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii comunitații Declic și activiștii Mining Watch România îi predau ministrului Apelor și Padurilor o drujba de aur în semn de protest fața de proiectul de aprobare a defrișarii a peste 56 de hectare de padure în comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara. Societatea…

- Ministerul Apelor si Padurilor supune consultarii publice proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a terenului in suprafata de 56,1579 ha de catre S.C. Deva Gold S.A. pentru realizarea obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere…

- Un grup de iubitori de mișcare in natura a participat, duminica, 7 octombrie, la cea de-a doua ediție a competiției „Alerg in natura”, coordonata de Alexandru Szilagy și organizata de Clubul Sportiv „Maraton’93” Lugoj si FOA – Fusion of Arts Lugoj. Cei 20 de…

- Proiectul este unul foarte mare, complex, iar firma care va castiga licitatia pentru consultanta va avea foarte mult de lucru. Urmeaza proiectarea si obtinerea tuturor avizelor. Vorbim de foarte multe documente de care avem nevoie pentru realizarea centurii. Noi speram ca lucrarile efective sa demareze…

- Patru mari orase din Transilvania si Banat vor fi conectate prin autostrazi si linii ferate de mare viteza, dar si prin proiecte culturale sau turistice comune, toate realizate pe bani europeni, anunta primarii care vor sa formeze o alianta a vestului tarii. Este vorba despre edilii din Timisoara,…

- Societatea de Transport București (fosta RATB) a decis, zilele trecute, sa faca o breșa in gardul care separa linia de tramvai de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, in fața Spitalului „Grigore Alexandrescu”, pentru ca accesul ambulanțelor era ingreunat, scrie Mediafax.Montat la inceputul verii,…

- DECIZIE…Consiliul Judetean Vaslui a pierdut la Curtea de Apel Iasi procesul (in prima instanta – n.r.) cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului privind modul in care a fost organizata licitatia pentru reabilitarea Spitalului Judetean Vaslui. Proiectul, finantat de Uniunea Europeana, s-a ridicat…

- Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” și Direcția de Cultura a Municipiului Carei va invita sa vizitați expoziția de imagini „Avram Iancu – Craișorul Munților”, realizata cu ocazia implinirii a 146 de ani de la trecerea in neființa a marelui patriot roman. Expoziția cuprinde 25 de…