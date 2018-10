Societatea Balneoterapia Saturn SRL va fi dizolvata. Cine a luat decizia si cand va intra in vigoare

Stiri pe aceeasi tema

- la data de 30.06.2018 Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. informeaza acționarii și investitorii ca Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – sunt disponibile spre consultare incepand…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societatii Compania Municipala Turistica Bucuresti SA, la data de 04.05.2018, actionarii Municipiul Bucuresti prin mandatati Ileana Daniela Dragne si Tudor Tim Ionescu si SC Service Ciclop SA, prin reprezentantul mandatat, Georgiana Mocanu au hotarat:Actionarul…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 2 16.08.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CORAL S.A.. In cadrul AGOA s au decis urmatoarele: Articolul 1 Se prelungeste mandatul lui PANAGIOTIS DRAKOS, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,…

- In data de 3.09.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara ora 11,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aviatia Utilitara Bucuresti SA ora 12,00 desfasurate la sediul din Bucuresti, Soseaua Bucuresti.Potrivit bursa de Valori Bucuresti, la AGOA si AGEA au fost prezenti sau au fost imputerniciti…

- Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca incepand cu data de 01.09.2018, intra in vigoare noua structura organizatorica a societatii aprobata prin decizia Consiliului de Administratie.Potrivit unui document transmis catre Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR MAREA NEAGRA SA intrunita legal in data de 20.04.2018, a stabilit un dividend brut pe actiune de 0,00145 lei actiune ce va fi platit catre actionarii inregistrati la 23.08.2018, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ldquo;CONPET" S.A., a adoptat in sedinta din data de 22.08.2018 hotararea prin care s a decis componenta Consiliului de Administratie. Din acesta va face parte si fiica actionarului principal al Dedeman, Karina Paval. Potrivit documentului transmis…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata o hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierului Naval Mangalia din data de 30 mai. AGA Santierului Naval Mangalia s a intrunit in sedinta in prezenta reprezentantului Ministerului Economiei, Anca Ruxandra Neacsu. In acest…