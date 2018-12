Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PL, liderul fracțiunii liberalilor din Parlament, Mihai Ghimpu, l-a criticat dur pe Valeriu Munteanu, care de doua zile a parasit partidul. Se întâmpla la o zi dupa ce Munteanu a avut doua apariții publice la TV, în care a spus ca a parasit Partidul Liberal din…

- Liderul PDA, Andrei Nastase, a fost obligat de Judecatoria Chisinau sa achite un prejudiciu moral in suma de 1 leu si sa dezminta o afirmatie facuta la adresa socialistului Ion Ceban, in cadrul unor dezbateri electorale pentru functia de primar de Chisinau.

- Liderul PDA, Andrei Nastase, si presedinta PAS, Maia Sandu, au emis o declaratie comuna cu privire la decizia Romaniei si a Ungariei de a bloca raportul critic al Uniunii Europene fata de Republica Moldova.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a declarat, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova, ca agitatia electorala in ziua alegerilor este un pericol pentru procesul electoral. Opinia lui Nastase a fost exprimata dupa ce Parlamentul a votat in prima lectura un proiect care permite agitația…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a facut apariția la ședința Comitetului Executiv al PSD cu doua valize, una cu gogoși de la Rise Project și una cu dosare care ar avea legatura cu președintele Klaus Iohannis.

- Liderul PPDA Andrei Nastase nu va ajunge niciodata primar de Chișinau sau deputat în Parlament, din cauza relațiilor cu personaje obscure, straine interesului național al Moldovei. Opinia aparține președintelui PL, Mihai Ghimpu, și a fost formulata în cadrul unei emisiuni la postul de…

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Comisia de ancheta creata în Parlament, care urmeaza sa prezinte la începutul lunii noiembrie un raport cu privire la activitatea unui ONG strain în Republica Moldova și anume aspectul finanțarii unor partide politice moldovenești și a imixtiunii…

- Niciunul dintre cei care l-au criticat pe Ludovic Orban in mesajele de pe Facebook postate duminica seara nu a fost prezent la ședința conducerii PNL de luni, au precizat surse liberale pentru Hotnews.ro. Mai multe voci au cerut sancționarea acestora, insa aceasta propunere nu a fost aprobata.