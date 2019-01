Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv a ranit doua persoane, intre care un politist care se afla in fata unei biserici din centrul Atenei joi dimineata, a anuntat televiziunea de stat ERT, relateaza Reuters.

- Focuri de arma au fost trase la un restaurant din centrul Vienei, a anuntat vineri cotidianul austriac Kronen Zeitung, relateaza Reuters. Politia a confirmat ca a avut loc un astfel de incident, adaugand ...

- Starul muzicii pop Shakira a fost pusa sub acuzare pentru frauda fiscala in Spania, iar procuratura informeaza ca aceasta datoreaza statului iberic peste 14,5 milioane de euro, potrivit Reuters preluata de mediafax. Informația a fost facuta publica de purtatorul de cuvant al procuraturii din…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial la 7,5, s-a produs…

- Spania si Portugalia iau in considerare o candidatura comuna intercontinentala, alaturi de Maroc, pentru organizarea CM de fotbal din 2030, a declarat pentru Reuters o sursa din guvernul de la Madrid. Conform acesteia, premierul spaniol Pedro Sanchez a fost in vizita in capitala Marocului,…

- Partidul de extrema-dreapta Adunarea Nationala (RN) a depasit pentru prima data formatiunea La Republique En Marche (LREM), apropiata de presedintele Emmanuel Macron, in intentiile de vot in perspectiva alegerilor europarlamentare din mai 2019, transmite duminica Reuters. Un sondaj Ifop arata ca LREM…

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), care guverneaza fara o majoritate si are nevoie de sprijinul unor formatiuni parlamentare mai mici pentru a trece proiectele legislative, a ajuns la un acord bugetar cu partidul anti-austeritate Podemos, acord ce deschide calea pentru mentinerea la putere…

- In jur de o mie de caini si stapanii lor au defilat duminica in centrul Londrei pana la palatul Westminster, sediul parlamentului, in sprijinul campaniei pentru stoparea Brexit-ului printr-un al doilea referendum, relateaza Reuters si AFP. Foto: (c) NEIL HALL / EPA Organizatorii asa-numite campanii…