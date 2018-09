Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a identificat deja patru candidati patru circumscriptii electorale uninominale care se vor bate pentru functia de deputat in Parlamentul de la Chisinau, in alegerile din 24 februarie 2019.

- Partidul Socialiștilor a intrat in campanie electorala. Formațiunea și-a anunțat candidații pentru patru circumscripții electorale uninominale: Caușeni, Ștefan-Voda, Soroca și Florești. Toate cele patru candidaturi au fost anunțate duminica, 16 septembrie, in cadrul unor mitinguri, numite „de protest…

- La sfarsitul saptamanii curente Partidul Socialistilor va incepe o serie de actiuni de proteste pre-electorale. Manifestatiile vor fi organizate in fiecare circumscriptie electorala, sub egida organizatiilor teritoriale ale PSRM. Declaratia a fost facuta de presedintele Partidului Socialistilor, Zinaida…

- Unionistii nu vor putea sa se bucure de Marea Adunare Centenara in intreg perimetrul Pietei Marii Adunari Nationale din Chisinau (PMAN), eveniment preconizat pentru ziua de sambata, 1 septembrie. Intrucat, pentru aceeasi zi, si Partidul Socialistilor a depus o notificare la Primarie prin care isi exprima…

- In perioada 5-10 august 2018, Federatia YMCA Romania organizeaza la Izvoare și in Baia Mare cursul de formare național din cadrul proiectului „BaseCamp – leadership in programe de tabara” care are ca scop stimularea participarii tinerilor la viața societatii prin implicarea in programe de tabara calitative…

- Daca duminica viitoarea ar avea loc alegeri parlamentare, patru formațiuni politice ar accede in legislativ. Partidul Socialiștilor ar acumula 37,2% din voturi, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevar – 11,9% Partidul Democrat – 10,1% și Partidul Acțiune și Solidaritate – 8,3%. Așa arata datele…

- Daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, in Legislativ ar ajunge patru partide. Este vorba despre PSRM, PPDA, PAS, și PDM. Acest lucru rezulta din cel mai recent sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.

- CHIȘINAU, 4 iul — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a spus ca nu exclude participarea sa la viitoarele alegeri parlamentare. El a declarat acest lucru în cadrul unei conferințe de presa la care a facut bilanțul celor 18 luni de mandat. Liderul moldovean…