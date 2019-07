Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul bulgar, Boyko Borissov, i-a pus o serie de condiții vicepreședintelui Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, pentru a-i susține candidatura pentru postul de președinte al CE. O parte a discuției a fost transmisa live pe Facebook de catre premierul bulgar și ofera o imagine inedita…

- Summitul liderilor europeni de la Bruxelles asupra numirilor pentru posturile-cheie din UE a fost suspendat si va fi reluat marti, la ora 11:00 (09:00 GMT), a anuntat luni pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. După o noapte albă…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 465 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 118 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, asistent comercial, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, dulgher, electrician de reparatii frigidere,…

- Klaus Iohannis se numara printre favoriții pentru preluarea funcției de președinte al Consiliului European, poziție ocupata in prezent de Donald Tusk și care va ramane vacanta din toamna acestui an, scrie Financial Times in cadrul unui material amplu privind negocierile purtate de marile puteri europene…

- Klaus Iohannis se numara printre favoriții pentru preluarea funcției de președinte al Consiliului European, poziție ocupata in prezent de Donald Tusk și care va ramane vacanta din toamna acestui an, scrie Financial Times in cadrul unui material amplu privind negocierile purtate de marile puteri europene…

- Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un moment in care trebuie sa decidem ce fel de reprezentanți ne dorim pentru Romania la Bruxelles. Pentru a conta la nivel european ne trebuie la Parlamentul European oamenii potriviți la locul potrivit, persoane care cunosc problematicile europene, care…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Laura Codruța Kovesi nu scapa de emoții și mai are de așteptat! Echipa PE și Consiliul UE nu au ajuns la un consens nici in a treia runda de negocieri care a avut loc joi la Bruxelles, iar urmatoarea intalnire va avea loc pe 10 aprilie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Pentru șefia Parchetului…