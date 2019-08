Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste, saptamana aceasta, in sesiune extraordinara, pe ordinea de zi aflandu-se votul la proiectul AEP de modificare a legislatiei electorale, in privinta votului din diaspora, pentru a corecta neregulile de la ultimul scrutin, din 26 mai, cand s-au produs cozi, in mai multe tari,…

- Fortele proruse si proeuropene de la Chisinau vor organiza o actiune comuna de protest fata de Vlad Plahotniuc. Igor Dodon a anuntat joi, 13, iunie, ca Partidul Socialistilor si Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, vor desfasura in aceasta duminica, ora 11.00, in Piata Marii Adunari…

- Igor Dodon a anuntat joi, 13, iunie, ca Partidul Socialistilor si Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, vor organiza in aceasta duminica, ora 11.00, in Piata Marii Adunari Nationale, un „mars al poporului in sustinerea noii guvernari”.

- Parlamentarii din Republica Moldova s-au reunut intr-o ședința extraordinara, convocata de Blocul ACUM și fracțiunea PSRM. Aceasta, in condițiile in care deputatii Blocului ACUM si cei din Partidul Socialistilor vor semna un acord potrivit caruia Maia Sandu urmeaza sa fie numita premier, scrie digi24.ro…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a decis sa nu faca alianța nici cu PDM, dar nici cu blocul ACUM, ci sa declanșeze alegeri anticipate, decizie adoptata de consiliul Republican al PSRM, potrivit site-ului Deschide.md, relateaza Mediafax.„Socialiștii din start au propus negocieri…

- Blocul politic ACUM invita Partidul Socialistilor la continuarea dialogului in aceasta seara, 6 iunie, sau vineri dimineata la ora 08.30, la Parlament. Formatiunea mentioneaza ca invitatia vine ca urmare a deciziilor asumate de consiliile politice nationale ale cele doua partide din cadrul Blocului…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova a acceptat invitatia la dialog lansata de Blocul ACUM pentru ziua de marti, 4 iunie, ora 9.00, la Parlament, dupa ce anterior Socialistii afirmau ca nu vor discuta cu ACUM pana acestia nu vor accepta propunerea de a o vota pe Zinaida Greceanii in functia…

- Socialiștii europeni incep in forța scrutinul pentru parlamentul european. In Olanda au obținut o victorie surprinzatoare, arata sondajele la ieșirea de la urne. Olandezii și britanicii sunt primii europeni care au votat iar vineri este randul Irlandei și Cehiei.