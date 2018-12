Socialistii isi aleg, sambata, candidatul la sefia Comisiei Europene. Cine este Frans Timmermans

Partidul Socialistilor Europeni (PES) isi aproba, sambata, candidatul cap de lista pentru alegerile europene din 2019, olandezul Frans Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene, in cadrul uni congres care are loc la Lisabona, in Portugalia.



Timmermans sper sa ii succeada in functie actualului presedinte al CE, Jean-Claude Juncker, dupa alegerile care vor avea loc in luna mai, relateaza DPA.



Cel mai apropiat rival al sau, conservatorul german Manfred Weber, din partea Partidului Popular European (PPE, de centru-dreapta), spera, de asemenea, sa devina presedinte…