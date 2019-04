Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, spune ca Socialistii este gata sa formeze un grup de lucru asa cum a propus Blocul ACUM, dar acesta trebuie sa fie pentru constituirea majoritatii parlamentare, stabilirea agendei si pentru partajarea responsabilitatilor in stat cum ar fi prim-ministrul,…

- Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, a anuntat ca decizia Consiliului Republican al PSRM din 12 aprilie specifica clar conditiile in baza carora socialistii sunt gata sa formeze majoritate parlamentara si coalitia de guvernare.

- Deputatul socialist Ion Ceban a anuntat miercuri, 10 aprilie, in cadrul unei conferinte de presa, ca PSRM invita Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, la discutii oficiale joi, 11 aprilie, pentru a discuta despre formarea unei aliante de guvernare si investirea unui Guvern.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a declarat marti, 9 aprilie, ca Partidul Socialistilor promoveaza interesele Partidului Democrat si ale lui Vlad Plahotniuc, dupa ce Socialistii au anuntat ca nu vor sprijini un Guvern minoritar condus de Blocul ACUM si ca vor pretinde la functia de presedinte al Parlamentului,…

- Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, cheama Partidul Socialistilor la discutii publice pe motiv ca ar fi ingrijorati de ca „procesul de constituire a organelor de lucru ale Parlamentului este tergiversat, fiind blocata discutarea si adoptarea legilor necesare pentru eliberarea…

- Blocul electoral ACUM, condus de Andrei Nastase si Maia Sandu, a anuntat marti, 12 martie, ca nu vor da curs invitatiei PSRM la negocieri si ca nu vor accepta o eventuala alianta de guvernare nici cu Socialistii, nici cu Democratii.

- Socialistii au anuntat luni, 11 martie, intr-un briefing de presa, ca au decis sa dea startul discutiilor cu reprezentantii tuturor partidelor politice care au acces in Parlament, in vederea formarii unor aliante de guvernare in jurul Partidului Socialistilor.