Stiri pe aceeasi tema

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european, se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- Cu alegerile europene la orizont, Euronews continua cu prezentarea marilor familii politice. De data aceasta, vorbim despre socialisti, despre ce au facut, dar si despre criza prin care trec. În prezent, ei guverneaza doar în sapte tari ale Uniunii Europene, iar sondajele indica faptul ca…

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…

- Potrivit Executivului comunitar, au fost trimise avize motivate unui numar de 24 state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia…

- Aproximativ 825.000 de persoane au dobandit in 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in scadere fata de 995.000 de persoane in 2016 si 841.000 in 2015, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Din totalul numarului de persoane care au dobandit…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a relatat, sambata, la Congresul PES, ca i-a spus lui Liviu Dragnea ca, daca PSD vrea sa faca parte din familia socialistilor europeni, trebuie sa respecte valorile fundamentale ale acesteia, pentru ca nu se poate face niciun compromis, iar…