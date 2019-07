Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii Ursula von der Leyen este propunerea Consiliului European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, in timp ce belgianul Charles Michel a fost propus ca presedinte al Consiliului European. Dupa trei zile de negocieri, liderii europeni au ajuns marti la un acord…

- Fostul ministru de externe a precizat pentru DC NEWS ca negocierile de la Bruxelles și blocajul in care se afla acestea sunt caracteristice fiecarui ciclu electoral iar in cazul in care nu se va ajunge azi la un consens nu va fi o drama. Ele vor fi reluate dupa 15 iulie cand Parlamentul European…

- "Se pare ca toate partile au inteles ca lucrul de care este nevoie este sa se vina cu un nou set de posibile nominalizari, un nou set de combinatii", a declarat Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea in Slovacia de la summitul extraordinar al UE. "Cred ca, avand in vedere cum…

- Potrivit lui Morawiecki, divergentele intre liderii europeni sunt inca foarte profunde si in opinia sa nu este sigur ca marti dimineata, cand se reia summitul european suspendat luni, se va ajunge la un acord privind nominalizarile pentru posturile-cheie in UE. El a insistat ca este necesar un compromis…

- Liderii Uniunii Europene, reuniti in summit la Bruxelles, sunt aproape de a ajunge la un acord privind desemnarea olandezului Frans Timmermans pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, si a bulgaroacei Kristalina Gheorghieva la presedintia Consiliului European, transmite luni Reuters, citand…

- Liderii statelor din Grupul de la Visegrad (V4 – Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) considera ca singurii candidati acceptabili pentru pozitiile de conducere in Bruxelles sunt cei care inteleg problemele Europei Centrale si se identifica cu punctul acesteia de vedere, a declarat sambata Zoltan Kovacs,…

- Sefii de stat si de guvern din cele 28 de state UE vor incerca in cadrul summitului de criza de la Bruxelles sa-si depaseasca disensiunile pentru a-l desemna pe noul sef al Comisiei Europene, post-cheie pentru nominalizarile la celelalte functii de la varful UE. Intr-o scrisoare adresata lui Joseph…

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de sefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019. Va redam in continuare textul: Europa este cea mai buna idee pe care am avut-o vreodata Integrarea europeana a contribuit la indeplinirea unei sperante de…