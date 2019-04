Socialistii europeni o sustin pe Kovesi la sefia Parchetului UE. PE cere oficial autoritatilor romane sa nu-i puna obstacole

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PE, Antonio Tajani,a facut miercuri o declarație de susținere a Laurei Codruța Kovesi, afirmand ca va trimite o scrisoare autoritaților romane in care le va cere sa nu puna obstacole la participarea acesteia la toate fazele procedurii de selecție pentru postul de procuror șef european,…

- Membrii Comisiei LIBE au vrut sa transmita un mesaj direct guvernului roman, atunci cand au votat-o pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European:declansarea celor 18 proceduri de urmarire penala impotriva unei persoane careia nu i se putea reprosa nimic, in afara de faptul ca a fost…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a transmis Guvernului roman ca Laura Codruta Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru postul de procuror-sef european. Tajani a postat pe contul sau de Twitter scrisoarea adresata autoritatilor de la Bucuresti. „Laura Codruta Kovesi este candidatul…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a transmis Guvernului roman ca Laura Codruta Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru postul de procuror sef european. Tajani a postat pe contul sau de Twitter scrisoarea adresata autoritatilor de la Bucuresti, conform RomaniaTV.net. "Laura Codruta…

- Update: In fața Parlamentului European la Bruxelles a aparut un contestatar al Laurei Codruța Kovesi, o doamna cu pancarte pe care scrie ”Kovesi, procuror abuziv și mincinos”. Știrea inițiala Marți, 26 februarie, Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Comisia LIBE din Parlamentul European, pentru funcția…

- Unde a cerut recuzarea procurorilor! Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a prezentat, vineri, la Sectia pentru anchetarea magistratilor, pentru a fi audiata in dosarul in care are calitatea de suspect. Kovesi a spus ca va da declaratii la iesire. La parchet a fost intampinata de nostalgicii statului…

- Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis ca acest caz este in atenția instituției pe care o reprezinta, relateaza G4Media. Laura Codruța Kovesi a fost citata intr-un dosar in ziua in care trebuia sa se prezinte in fața comitetului de selecție pentru funcția de procuror-șef al Parchetului…

- Cristian Preda a facut apel, luni seara, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, catre toate grupurile politice sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror-sef al Parchetului European, iar, marti, grupul politic din care face parte, Partidul Popular European…