- Președinta organizației de femei a PSD, Rovana Plumb, a reacționat dur, joi, la adresa Partidului Socialiștilor Europeni (PES), familia politica din care face parte și Partidul Social Democrat (PSD), dupa ce socialiștii europeni au anunțat „inghețarea relațiilor” cu PSD. “Nu intram in jocuri electorale…

- "Nu intram in jocuri electorale nici macar daca ele vin de la colegi din PES! Acea pozitie afisata ieri pe site-ul PES nu este statutara, ci reflecta mai degraba o declaratie politica in context electoral. In realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES. Este trist ca propaganda…

- "Acest tratament al unor colegi din PES este inadmisibil. Ne putem astepta la mistificari si acuzatii fara acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Intelegem ca, in realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES, ceea ce indica faptul…

- Anuntul a fost facut de presedintele PES, Serghei Stanișev, care a mai precizat ca o discutie formala cu social-democratii romani va avea loc in luna iunie, la intalnirea presedintiei PES. Pana atunci, PSD nu va fi invitat la niciun eveniment al socialistilor europeni. "La intrunire, presedintele Serghei…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, bulgarul Serghei Stanișev, anunța inghețarea relațiilor cu PSD și cere Guvernului roman sa clarifice angajamentul sau pentru litera legii și sa urmeze...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul de la Bucuresti respecta statul de drept si a afirmat ca "ar fi bine" ca prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans sa se ocupe de campanie electorala in Olanda si nu in Romania. "Guvernul respecta statul de drept, vad ca e certat…

- Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Premierul are programata o intrevedere cu prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans. De asemenea, Dancila va participa la Summit-ul Social Tripartit. Frans Timmermans a fost saptamana trecuta, luni, la Bucuresti, avand discutii…

- Parlamentul European și-a dat astazi votul pe o propunere a Comisiei Europene in acest sens. Europarlamentarii PSD s-au opus formei finale, cei ai opoziției de la București au aprobat-o. Sancțiunile se vor aplica insa doar dupa ce toate forurile Uniunii se vor pune de acord.