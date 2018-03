Stiri pe aceeasi tema

- Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria de Beauty, care in scurt timp a devenit un brand international. In doar…

- Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, l-a primit, marți, pe domnul Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat la București cu ocazia participarii la ședința solemna a Parlamentului Romaniei dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. In cadrul…

- Adunarea solemna dedicata marelui Centenar, care a avut loc Parlamentul de la București, a fost un eveniment de importanța majora și pentru spațiul internațional. Subiectul a fost mediatizat și de The New York Times. Cotidianul a scris despre faptul ca Parlamentul…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au avut ieri, 27 martie 2018, o intrevedere bilaterala comuna cu delegația condusa de Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, și delegația Guvernului Republicii Moldova, condusa…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit, marți, pe Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat la București cu ocazia participarii la ședința solemna a Parlamentului Romaniei dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. In cadrul intrevederii,…

- Andreea Esca, mesaj pentru soțul ei, de ziua acestuia. Știrista de la Pro tv a postat pe contul de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal copiilor ei, Alexandru Eram. “Astazi e despre tine, Alexandre ❤️! La multi ani! Ia, cine tine pasul cu Berbecul????? #yourule”, a scris Andreea Esca…

- Evenimentele de acum un secol, cand a avut loc Unirea Basarabiei cu Romania, au fost marcate astazi si prin semnarea unor acorduri de cooperare cu raioane si municipii din Republica Moldova. La Iasi s-au semnat, astazi, documentele de infratire cu zece raioane din Republica Moldova. In prezent, judetul…

- Ceremonia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, desfașurata la palatul Parlamentului și finalizata printr-o declarație comuna a parlamentelor roman și moldovean, s-a dovedit mai mult un falset politic, decat o sarbatoare inchinata unui viitor comun. Mulți vorbitori de la tribuna…

- Alianța pentru Centenar saluta declarația istorica adoptata marți de Parlamentul Romaniei cu privire la Unirea Romaniei cu Republica Moldova. Prezenți la ședința solemna a Parlamentului Romaniei dedicata Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania, reprezentanții Alianței pentru Centenar au salutat gestul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a anuntat, marti, dupa șeidnța solemna dedicata Centenarului Marii Uniri, ca la rectificarea bugetara din vara acestui an, se va aproba si aloca o suma semnificativa pentru a reprezenta un sprijin direct catre cetatenii din Republica Moldova care au venituri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova, intrebandu-i pe Andrian Candu si pe Iurie Leanca: „Chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem?”.

- "Salut vorbele frumoase si declaratiile care s-au facut astazi, dar ma gandesc ca, daca cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorba frumoasa din ultimii 28 de ani, astazi ar fi fost cea mai bogata tara din Europa. Din acest motiv vreau sa fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante…

- Unica opțiune de civilizație și dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de catre președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, în cadrul Ședinței Solemne a Parlamentului României, dedicate Centenarului Unirii.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- Sedinta solemna in Parlamentul de la Bucuresti, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. La eveniment sunt invitati reprezentantii tuturor institutiilor din Romania.

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Marsul pentru viata - 2018, sambata, pe traseul Piata Unirii - Parcul Tineretului. Restrictii de trafic in centrul Capitalei Potrivit Brigazii Rutiere, participantii se vor aduna in Parcul Unirii, pe latura dinspre Bulevardul Unirii, de la ora 11.00, urmand ca la ora 12.00 sa plece in mars…

- CHIȘINAU, 23 mart — Sputnik. Scriitorul și ieromonah Savatie Baștovoi publica pe antiparenting.ro textul: „Unirea aceasta panglico-fora ar trebui sa apuna. Veniți în Basarabia, dragi frați români, veniți mai des!". Reproducem mai jos scrierea acestuia. Savatie Baștovoi:…

- Marți, 20 martie, in comuna Corbi, a avut loc ceremonia semnarii unui acord de infratire si parteneriat intre localitatea argeseana Corbi si comuna Baimaclia din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat la initiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitati s-au numarat cinci…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Semnatarii declarației pentru independența R.Moldova cer unirea cu Romania Semnatarii Declaratiei de Independenta a Republicii Moldova, membri ai primului Parlament ales în mod democratic al tarii, solicita reunirea cu România. Ei au cerut organizarea unei sedinte comune a legislativelor…

- Un grup de tineri originari din Republica Moldova, toți studenți la Brașov, au realizat un filmuleț in contextul anului Centenarului. Imaginile vorbesc despre dorul de casa, anii de studenție la Brașov, viața de camin și cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Consiliul Local Suceava va aproba in ședința de saptamana viitoare o ”Declarație de Unire” cu Republica Moldova, document simbolic fara efect juridic. ”Avand in vedere ca pe 27 martie s-a decus Unirea Basarabiei cu Romania am pregatit o declarație de unire pe care vreau sa o supun aprobarii Consiliului…

- O creanta de 17,04 milioane de dolari (circa 281 milioane de lei), pe care o are Republica Moldova pentru curentul livrat tocmai 20 de ani in urma, a fost scoasa la licitatie publica cu strigare la Bucuresti, scrie mold-street.com.

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a castigat etapa locala a competitiei CFA Institute Research Challenge organizata la Bucuresti de Asociatia CFA Romania, potrivit unui comunicat al organizatiei. Asociatia CFA Romania, organizatie membra a CFA Institute (SUA) - asociatia profesionistilor din…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Unirea Basarabiei cu Romania devine prioritara in acest moment si se poate transforma in proiect de tara. Afirmatia a fost facuta, astazi, de academicianul Razvan Theodorescu in deschiderea lucrarilor Congresusui International organizat de Universitatea Apollonia din Iasi: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/1-mar-rdj-17-R-Theodorescu-unirea-Basarabiei.mp3…

- Suntem in Anul Centenarului Marii Uniri si ce prilej mai bun putea sa fie pentru fratii nostri basarabeni de a semna declaratii de unire cu Romania decat acest an plin de semnificatii istorice. 36 de primari din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania in 2018, iar pana la 27 martie,…

- Socialistii moldoveni continua atacurile la adresa unionistilor din Republica Moldova. Mai nou, acestia ar fi inceput sa distribuie pliante prin sate, care reprezinta copiile declaratiilor simbolice de unire semnate de mai multe primarii din tara, pe care este scris: „Tradatori de neam si tara”.

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Un grup de primari din Republica Moldova, din cele 38 de localitati care au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, au venit la Bucuresti la invitatia deputatului PMP Constantin Codreanu. In cadrul sedintei anuale a Asociatei Comunelor din Romania de marti, 20 februarie, alesii locali moldoveni…

- Dupa ce mai multe primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, socialistii au inceput in paralel colectarea de declaratii privind condamnarea unionismului. Deputatul PSRM Vlad Batrincea sustine ca deja 217 primarii din tara au semnat contra unirii cu Romania.

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”, initiat de Consiliul Judetean Gorj, joi, 1 februarie, ora 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti, EXPOZITIA INTERNATIONALA…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…