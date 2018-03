Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Ecaterina Ladin (33 de ani) a povestit pentru „Adevarul“ cum i-a fost copilaria in Chisinau, cum s-a hotarat sa se mute in Bucuresti la 17 ani, dar si cum a primit rolul care i-a adus succesul.

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri, scrie agerpres.ro. Deputatii au eliminat din textul legii articolul care prevede ca "Guvernul…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- Actorul Vladimir Gaitan a vorbit despre moartea actriței Aimee Iacobescu. Moartea actriței Aimee Iacobescu, la varsta de 71 de ani , i-a intristat pe mulți dintre colegi de breasla ai acesteia. Aimee Iacobescu a murit la Spitalul Elias , unde a suferit un stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai…

- Tema unionista este îmbrațișata de Parlamentul României. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca în Anul Centenarului, Parlamentele din România și Republica Moldova vor putea, printr-un Act de Voința Naționala, sa ștearga granițele și sa realizeze din…

- Acum 100 de ani, Basarabia revenea acasa! Pe 27 martie 2018, Sfatul Tarii, Legislativul de la Chisinau, a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România. Pâna la votul dat în Sfatul tarii la Chisinau, s-au purtat negocieri. Delegatia basarabenilor a venit…

- Un semnal dur de alarma pe o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova vine chiar din Parlamentul European. Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru considera ca singura abordare realista o reprezinta unirea celor doua parti ale Prutului in interiorul Uniunii Europene. Mai mult decat atat, sustine…

- La 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, Telejurnalele TVR1 si TVR Moldova se 'unesc' si ele. Principalele jurnale de stiri, de la 18.00, cel de la Chisinau, si de la 20.00, cel de la Bucuresti, vor fi prezentate impreuna de Stela Danila si de Mihai Constantin.

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- "Vino sa te intalnesti cu Alecsandri si Caragiale la ”Eminescu”!". Sub acest generic, continua ce-a de-a 4-a editie a Turneului Teatru Romanesc, la Chisinau, inceputa traditional, in ianuarie, cu doua spectacole ale Teatrului National Mihai Eminescu din Chisinau, prezentate la Iasi si Bucuresti.

- Primarul general, Gabriela Firea, ii mulțumește premierului Viorica Dancila pentru terenul aprobat pentru Spitalul metropolitan din București. Decizia a fost anunțata la inceputul ședinței de guvern din 21.03.2018.”Multumesc Doamnei Prim-Ministru, Viorica Dancila! Spitalul metropolitan din…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera un interviu in exclusivitate pentru Adevarul marti, 20 martie, incepand cu ora 18.00. Seful statului va spune de ce in primul sau an de mandat prezidential inca nu a ajuns intr-o vizita oficiala la Bucuresti si va explica de ce nu s-a intalnit cu oficialii…

- Declaratie exploziva a presedintelui moldovean, Igor Dodon. Acesta a avertizat ca, prin sustinerea tacita a unionismului, România risca sa devina inamicul numarul unu al Republicii Moldova si ca relatia dintre Chisinau si Bucuresti va fi ca cea dintre Moscova si Kiev.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera un interviu in exclusivitate pentru Adevarul marti, 20 martie, incepand cu ora 18.00. Seful statului va spune de ce in primul sau an de mandat prezidential inca nu a ajuns intr-o vizita oficiala la Bucuresti si va explica de ce nu s-a intalnit cu oficialii…

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Orchestra Romana de Tineret va sustine sub bagheta lui Cristian Mandeal un turneu prin care aniverseaza 10 ani de la infiintare, 10 ani de succes pe scenele din Romania si Europa. Marin Cazacu, director general al Centrului National de Arta Tinerimea Romana declara la aniversare: "Este mai mult…

- Satul natal al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a votat sambata o declarație simbolica de unire cu Romania. Astfel, peste 500 de localnici din Sadova, printre care și primarul și mai mulți consilieri, și-au pus semnatura pe document. Localitatea aflata in raionul Calarași a beneficiat direct…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- Vremea rea a perturbat traficul aerian pe Aeroportul din Chisinau si a dat peste cap graficul mai multor curse. Din cauza cetii dense, de dimineata cursa din Istanbul spre Chisinau a fost anulata, iar cele spre Bucuresti si Moscova au fost amanate cu o ora. "La 09.

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București. La ședința au participat, sambata, parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat al Afacerilor…

- Deputații comuniști nu vor participa la conferința interparlamentara pe probleme de securitate, care se va desfașura pe 2 martie la Chișinau, informeaza Noi.md. Anunțul a fost facut de liderul PCRM, Vladimir Voronin, care s-a aratat convins ca acest eveniment este indreptat impotriva Federației Ruse,…

- Deputatii au aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa…

- Senatorul roman (PNL), Iulia Scantei, a declarat ca Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor Romaniei și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. Mai jos reproducem declarația acesteia din contul de social…

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Aflata in prima sa vizita oficiala la Chisinau, premierul Romaniei, Viorica Dancila, a declarat ca isi doreste ca in acest an sa aiba loc o sedinta comuna a Parlamentului de la Chisinau si a celui de la Bucuresti.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza astazi o vizita oficiala la Chișinau. Șefa Cabinetului de miniștri de la București a ajuns in țara noastra la ora 09:30.Viorica Dancila a fost intalnita de prim-ministrul Pavel Filip la Reședința de Stat.

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 21 februarie 2018, dl Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru integrarea europeana al Republicii Moldova. Președintele Senatului l-a felicitat pe dl Iurie Leanca, pentru numirea sa recenta in funcția de viceprim-ministru pentru…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca alegerile locale din Chisinau, provocate de demisia primarului Dorin Chirtoaca, ar putea fi castigate de Partidul Socialistilor, pentru ca partidele extraparlamentare nu ar avea lideri puternici „care sa preia stafeta”.

- Parlamentul Republicii Moldova va prinde in aceasta seara culoare la propriu. Intre orele 18:00 si 20:00, cladirea Legislativul va fi iluminata in culorile drapelului lituanian, galben, verde și roșu.

- Medicii rezidenti din Chisinau vor putea participa la programe de internship in spitalele din Bucuresti, iar elevii olimpici din capitala Republicii Moldova vor fi rasplatiti cu tabere la mare si la munte...

- Schimbarile din sistemul judiciar din Romania ar putea fi analizate de o misiune a Parlamentului European. Informatia a fost confirmata de europarlamentarul socialist Ana Gomes, intr-un interviu acordat postului Europa Libera. Eurodeputata a declarat ca mai multi colegi de-ai sai se gandesc la o…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, în perioada 13 - 15 februarie a.c., într-o vizita oficiala în municipiul Bucuresti, România. Programul vizitei la Bucuresti a primarului general interimar al municipiului Chisinau, Silvia…

- Colectivul Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni transmite sincere condoleante familieri indoliate si aduce un ultim omagiu celui care a fost directorul unitatatii sanitare prof. dr. Alexandru Constantinovici. "Profesorul dr. Alexandru Constantinovici a fost un profesionist exemplar, un model…

- Conform, Deschide,md, in Declaratia aprobata de Parlamentul Republicii Moldova, drept raspuns la un document similar adoptat in luna ianuarie de deputatii din Duma de Stat, este mentionat ca Legislativul de la Chisinau condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si…

- Parlamentul se opune atacurilor Rusiei asupra securitatii informationale si amestecului Kremlinului in politica de la Chisinau. O declaratie care condamna actiunile Moscovei a fost inclusa pe ordinea de zi a legislativului.

- Deputații PSRM și PCRM au parasit ședința de astazi a Parlamentului, in semn de protest fața de deciziile majoritații parlamentare, noteaza Noi.md. Aceștia s-au aratat indignați de faptul ca niciunul dintre proiectele propuse, care, in opinia lor, sint de importanța majora pentru țara, nu au fost susținute.…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, vine astazi intr-o vizita oficiala in Moldova la invitatia omologului sau de la Chisinau, Eugen Sturza. Este prima vizita in Moldova a unui ministru din noul executiv de la București.

- Pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, sustine ca România nu este raiul pe pamânt, însa totuși este pregatita sa-și asume toate costurile pentru Unire. Politicianul considera ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Cu aceasta ocazie, deputații și membrii Partidului Liberal depun flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor din Chișinau.

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…