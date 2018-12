La o zi de cand a avut loc Consiliul National al PSD-ului, in care s-a vorbit, de la tribuna, despre amnistie si gratiere, Claudiu Manda a facut declaratii pe acest subiect, de la Parlament. “Amnistia si gratierea se fac, nu se discuta. Dupa ce se fac, sigur ca se aduc si argumentele necesare”, e de […] Social-democratul Manda: Amnistia si gratierea se fac, nu se discuta is a post from: Ziarul National