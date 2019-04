Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Senatului, social-democratul Claudiu Manda, a declarat, luni, ca amanarea dezbaterii asupra motiunii simple pe justitie a fost solicitata de grupul PSD, deoarece in cadrul grupului exista pareri pro si contra in privinta votului, iar senatorii partidului trebuie sa se "edifice" in privinta…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu, vicepresedinte al Senatului, a declarat ca decizia de amanare a dezbaterii la motiunea simpla pe justitie reprezinta "un abuz fara precedent" al majoritatii parlamentare PSD-ALDE, iar "opozitia este martorul unui santaj reciproc intre PSD-ALDE si Tudorel Toader". "Ceea ce…

- Moțiunea simpla depusa de PNL și USR impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, a fost amanata, luni, pentru a treia oara. Vicepreședintele Senatului, senatorul PSD Claudiu Manda a solicitat in ședința Biroului Permanent al Senatului amanarea dezbaterii moțiunii simple pe motiv ca senatorii PSD…

- "A fost o propunere la Comitetul liderilor pe care a formulat-o viceliderul PSD. Eu va pot spune doar ca in cadrul grupului PSD sunt pareri pro si contra fata de votul motiunii", a spus Claudiu Manda. "In regulament, spune ca motiunea trebuie sa fie dezbatuta in maxim 6 zile. Au trecut cele…

- Conducerea Senatului a decis, luni, sa amane dezbaterea și votul moțiunii prin care Opoziția cere demisia ministrului Tudorel Toader, aceasta urmand sa aiba loc in ședința de plen din 6 mai. Claudiu Manda a spus, cu privire la decizia in cazul lui Tudorel Toader, ca in cadrul grupului PSD din Senat…

- Moțiunea simpla din Senat impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, s-a amanat pentru a treia oara, au decis luni liderii grupurilor politice senatoriale, dupa o discuție contradictorie in conducerea Senatului.Intrebat de ce s-a amanat votul din Senat, pentru a treia oara la rand, liderul…

- Plenul Senatului a decis, luni, eliminarea de pe ordinea de zi a dezbaterii și votului pe moțiunea simpla prin care opoziția cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Senatorii au decis reprogramarea moțiunii pentru miercuri, de la ora 14.00. Decizia a fost luata dupa o negociere intre…

- Cele doua motiuni simple, pe Justitie si Finante, au fost respinse, astazi, in Camera Deputatilor. In cazul motiunii care il viza pe Tudorel Toader, s-au inregistrat 126 voturi pentru, 148 contra si doua abtineri. Aceasta motiune, intitulata „Tudorel Toader si PSD – ALDE, luati mainile murdare de pe…