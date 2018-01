Social-democratul Arsene, seful CJ Neamt, arestat

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Unul dintre cei mai importanți lideri PSD a fost arestat pentru 30 de zile chiar in ziua in care Guvernul Viorica Dancila primește votul de investitura in Parlament. Este vorba despre președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene.știre in curs de actualizare

- Social-democratul Paul Stanescu, propus pentru functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a precizat, luni, la comisiile de specialitate din Parlament, ca sustine ca un functionar public acuzat de coruptie sa nu fie dat afara, el contrazicand astfel o decizie recenta a CCR.

- Chiar daca e duminica, parlamentarii Puterii, dar si actualii si posibilii viitori ministri au mers la Parlament. Alesii neamului de la PSD si ALDE au avut discutii in preziua votului de investitura pentru Cabinetul Dancila. De altfel, intrevederea – la care au participat liderii PSD si ALDE, dar si…

- La o zi de cand mama a doi copilasi pierea dupa ce fusese injunghiata chiar in incinta unei gradinite particulare din sectorul 2 al Capitalei, a carei directoarea era, agresorul a fost dus in fata instantei. Retinut in prima faza, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, ca barbatul – fostul…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Omul de afacei Adrian Porumboiu, fost patron al echipei de fotbal FC Vaslui, reacționeaza la informația ca a fost martor la o discuție invocata de DNA in dosarul liderului PSD Neamț, Ionel Arsene. Porumboiu afirma ca in discuția la care a participat, in 2013, la Hotel Caro din București, nu s-a…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii…

- Tabara parlamentarilor PSD il pierde din randurile sale chiar pe liderul grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Ioan Muntean. S-a aflat ca alesul neamului a ales sa paraseasca Legislativul, invocand ratiuni ce tin de sanatate. Deputatul nemtean si-a anuntat decizia marti, printr-un comunicat…

- Dupa ce premierul desemnat Dancila si liderul PSD-ului au discutat cu reprezentantii UDMR, liderul Uniunii a anuntat ca “e mult prea devreme” pentru a spune cum anume va vota formatiunea pe care o conduce. Kelemen Hunor a explicat in prima faza ca s-a discutat, printre altele, despre chestiunea descentralizarii,…

- Pentru a doua zi consecutiv, Ionut Misa are discutii cu seful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. De aceasta data, ministrul Finantelor sta de vorba cu Dragnea – in biroul acestuia de la Camera Deputatilor – inainte ca Misa sa ajunga in Senat. Demnitarul aflat in fruntea Ministerului Finantelor a fost…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi, scrie Agerpres.

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a spus, in CExN al PSD, la inceputul saptamanii, ca stie ca se pun la cale actiuni de „mazilire” a sa, el reprosandu-le lui Mihai Tudose si Marcel Ciolacu faptul ca sustin „statul paralel”, a precizat, vineri, Mediafax, deputatul Catalin Radulescu.Citeste…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a transmis un mesaj dupa ce a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau.

- * Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor…

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a actualului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Acesta este acuzat de trafic de...

- Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, reținut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore sub acuzația de trafic de influența, este un susținator și un apropiat al președintelui PSD, Liviu Dragnea. In aprilie 2016, alaturi de alți lideri PSD stranși la sediul partidului, aștepta cu infrigurare sentința lui…

- Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, a fost retinut de DNA, pentru ca ar fi luat o mita de 100 000 euro, pentru a-și folosi influența pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agenției Naționale de Integritate.

- Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. UPDATE 17.50: PSD-ul…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene. De asemenea, aceeasi solicitare…

- CExN al PSD, convocat pentru luni. Dragnea ar putea cere demisia premierului PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv Național luni, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia din partid, potrivit unor surse, mai multi membri social-democrati solicitand intrunirea CEx cat mai…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.

- Seful statului precizeaza in cererea trimisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca dispozitii ale actului normativ se impun a fi reanalizate de catre Parlament sub aspectul necesitatii asigurarii claritatii, preciziei si predictibilitatii normei. "Neclaritatea poate genera…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- "I-am urat "La multi ani", ceea ce e frumos si elegant, nu? De Craciun, se zice ca trebuie sa fim mai buni. Craciunul dureaza doua zile, dupa aceea mai vedem. (...) Daca stiti dumneavoastra alta replica, vorbiti cu dumneaei", a afirmat Liviu Brailoiu, la Parlament. Social-democratul a sustinut…

- Miliardarul palestinian Sabih Al- Masri, presedintele celei mai importante banci iordaniene, a fost retinut la Riad, unde se afla intr-o calatorie de afaceri, au anuntat, sambata, surse din anturajul sau, citate de Reuters.Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la atac: Explicatiile…

- Pana sa se afle ca dezbaterile pe tema modificarilor Codurilor Penale au fost amante pentru luni de Comisia speciala de la Parlament, pe Legile justitiei, Directia Nationala Anticoruptie a transmis un amplu punct de vedere pe acest subiect. “Aceste modificari vor avea un efect devastator asupra anchetelor…

- Seful statului s-a recules la capataiul Regelui Mihai, la Castelul Peles. S-a depus o coroana de trandafiri albi in curtea Castelului, apoi Klaus Iohannis a intrat pe scara Regelui si s-a oprit in Holul de Onoare, unde se afla depus sicriul fostului suveran. Presedintele Iohannis a prezentat condoleante…

- Dezbaterile la Comisia speciala pentru Legile Justitiei continua, la Parlament, in aceasta prima zi a saptamanii. In jurul pranzului s-a aflat ca in Comisia condusa de catre social-democratul Florin Iordache s-a dat unda verde proiectului de modificare a Legii 304/2004, cea privind organizarea judiciara.…

- Pentru Romania participarea la Alianta Nord-Atlantica si Parteneriatul cu SUA reprezinta pilonii fundamentali ai politicii externe si ai politicii de securitate, a declarat vineri ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, subliniind ca tara noastra este un aliat de nadejde al NATO. 'In…

- Un deputat PSD, Liviu Plesoianu, a scris pe facebook ca USR este Uniunea Securistilor din Romania. Mie mi se pare ca a exagerat. Securitatea nu era comica. Useristii sunt Ciresarii politicii romanesti. Ma amuz zilnic, la televizor, cand vad cum tocilarii fac pe golanii, in Parlament. Pe vremea mea,…

- Regele Mihai este ultimul sef de stat caruia romanii i-au tinut tabloul pe peretii din case. Unii dintre ei chiar si pe vremea comunismului. Presedintii Romaniei n-au avut poze decat in institutii. Republica a fost pentru prima data politicoasa cu Monarhia pe 25 octombrie 2011, cand Regele a vorbit…

- Social-democrata da de inteles ca securea razboiului a fost ingopata. Dupa intrevederea avuta miercuri cu seful PSD, la Parlament, intalnire ce a survenit celei avute cu premierul Tudose, toate pe tema bugetului in contextul proiectelor Capitalei, Gabriela Firea a dezvaluit ca in discutiile cu premierul…

- La cateva ore de cand s-a produs agresiunea asupra agentului de politie aflat ca atat ministrul de Interne, cat si seful Politiei Romane au in plan sa mearga la Iasi, adica la spitalul la care a fost transferat omul legii ranit grav cu o sabie, in timpul unei misiuni. De altfel, ministrul de Interne…

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Legumicultorul…

- Dupa cum anuntase Florin Iordache, in prima parte a zilei, ca reactie la comunicatul de la Departamentul american de Stat, dezbaterile la Parlament pe legile Justitiei continua si pe durata acestei zile. De altfel, pana sa inceapa dezbaterile de marti, fostul ministru al Justitiei din Guvernul Grindeanu,…

- Ministrul Justitiei a subliniat inca o data, de aceasta data luni, de la Parlament, ca pana la sfarsitul anului se va afla puncutl sau de vedere dupa evaluarea activitatii manageriale a sefei DNA. “Ministrul Justitiei nu da verdicte, propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al Justitiei, pornind…

- In conditiile in care seara trecuta, aflat la un eveniment la Ploiesti, Klaus Iohannis a spus cat se poate de clar ca Dragnea “trebuie sa demisioneze” -dupa ce e suspect in treilea dosar instrumentat de DNA-, liderul PSD i-a dat replica, joi, de la Parlament. Dupa ce motiunea de cenzura initiata de…

- Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu se afla pe agenda coalitiei de guvernare, a precizat miercuri seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Intrebat, la Parlament, daca aceasta tema se afla pe agenda coalitiei, Tariceanu a negat, potrivit Agerpres. Citește și: SCANDAL in Comisia…

- Doi dintre ministrii Cabinetului Tudose au fost in prima parte a acestei zile la Parlament, unde s-a dezbatut, in Comisia pentru Aparare din Senat, proiectul ce prevede achizitia de rachete Patriot pentru inzestrarea Armatei autohtone. Este vorba despre social-democratul Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

- Liviu Dragnea a avut un scurt discurs, azi, in fața colegilor din PSD din Camera Deputaților. La aceasta ședința a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, care este senatoare.”Știam ca o sa fiu o ținta. Imi asum.”, le-a spus Dragnea deputaților PSD. In plus, Dragnea a ridicat…

- Chiar daca nu s-a numarat printre social-democratii care au fost prezenti, in chip de sustinere a lui Dragnea, in aceasta dimineata, in fata DNA-ului, si deputatul si-a manifestat fatis sustinerea pentru liderul social-democrat, doar ca de la Parlament. Iordache a pus accent – nu o data – pe prezumtia…

- Secretarul general al PSD Marian Neacșu s-a prezentat chiar de la primele ore ale dimineții la sediul DNA pentru a-și arata susținerea fața de Liviu Dragnea, care urmeaza sa fie audiat astazi intr-un dosar de corupție.UPDATE: in fața sediului DNA se afla președintele Comisiei SRI, Claudiu…

- Liviu Dragnea a reușit sa-și impuna voința, silindu-l pe premierul Mihai Tudose sa adopte noile masuri fiscale la Cod. Premierul și-a vulnerabilizat poziția, antagonizandu-și mediul de afaceri, sindicatele, primarii și, mai ales salariații, și-și joaca acum rolul de premier. Nu doar soarta lui…

- Social-democratul a explicat motivul pentru care abia miercuri vor ajunge masurile fiscale pe ordinea de zi a sedintei Executivului. Intrebat concret de ce anume s-a amanat, deunazi, sedinta de Guvern in care ar fi trebuit sa se discute masurile fiscale prevazite de “revolutia fiscala”, Paul Stanescu…

- Dupa ce deunazi presedintele sustinuse ca ministrul ar fi mers in Parlament fara a avea drept de initiativa legislativa, in cazul pachetului menit a aduce modificari legilor Justitiei, Toader a iesit public – in aceasta dimineata, de la sediul MJ- cu o explicatie. Toader a inceput prin a mentiona faptul…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat joi lipsa de transparenta in privinta legilor justitiei. Seful statului a vorbit despre o procedura viciata de legiferare si s-a referit la faptul ca ministrul justitiei a depus proiectul direct la Parlament. Tudorel Toader a venit cu explicații, vineri dimineața.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a confirmat ieri ca presedintele Frantei va sosi in Rusia, in cadrul Forumului economic din Sankt Petersburg, in mai anul viitor, onorand invitatia facuta de Putin la Versailles, in luna mai. Forumul de la Sankt Petersburg are loc in perioada 24-26 mai 2018. Alegerile…