- Forumul regional LabelFrancEducation, care se desfasoara in perioada 25-28 februarie 2018, la Sibiu, reuneste reprezentantii a 40 de institutii de invatamant bilingve din 9 tari din regiune, printre care se gasesc si doua lcolegii din Galati. "Creat in 2012, LabelFrancEducation este acordat de catre…

- PSD Suceava a transmis ca liberalii din judet au recunoscut fara echivoc extraordinara crestere economica din perioada guvernarii social-democrate. Prin intermediul unui comunicat de presa, social-democratii suceveni au transmis ca au constatat faptul ca si un ultim parlamentar liberal sucevean s-a…

- Social-democratii suceveni ii acuza pe parlamentarii PNL Suceava ca ignora in mod tendentios realizarile concrete ale Guvernului PSD. PSD Suceava a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca in ultimele zile s-a putut constata un asalt mediatic al parlamentarilor liberali suceveni, ...

- Primul deces cauzat de gripa, in acest sezon rece, in județul Suceava, a fost inregistrat vineri, 16 februarie a.c., iar altele doua, marți, 20 februarie a.c.. Este vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani și de doua femei, una in varsta de 78 de ani și alta de 61 de ani. Toți cei trei oameni ...

- Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are nevoie, astfel ca luni majoritatea celor aproximativ 900 de restaurante KFC din Marea Britanie au fost obligate sa isi inchida portile. 'Avem un nou partener care…

- In cadrul etapei a XIX-a a Ligii Naționale de handbal masculin, CSU Suceava a primit in sala “Dumitru Bernicu” vizita campioanei Romaniei, Dinamo Bucuresti. La capatul unui meci de lupta și spectacol sportiv, oaspeții, in tabara carora a evoluat și suceveanul Razvan Gavriloaia, au caștigat la un singur…

- Polițiști locali din județele Bacau, Suceava, Braila, Tulcea, Galați, Neamț, Iași și Vrancea, dar și din București vin sambata, 17 februarie, la Slanic Moldova pentru a fi alaturi de colegii lor de aici la o manifestare de protest organizata cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea sa atraga in acest an prin Programul Termoficarea 2006-2020 suma de 7 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor de modernizare a sistemului de termoficare. El a declarat ca in acest sens a avut discuții la București cu secretarul de stat in Ministerul…

- Judetul Covasna are in vedere alocarea sumei de sase milioane de euro pentru realizarea aeroportului international Brasov-Ghimbav, de care vor beneficia si cetatenii din Covasna, a declarat marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Sandor Tamas. „Cu Brasovul avem o idee buna si vrem sa…

- Dupa infrangerea din deplasare, cu CSM Bucuresti, CSU Suceava a cedat si primul meci de pe teren propriu din 2018, disputat in compania gruparii Politehnica Timisoara. Partida contand pentru etapa a XVII-a a Ligii Nationale de handbal masculin s-a incheiat cu victoria la limita a formatiei ...

- Andrei Dorin Rusu de la CSM Dorna Vatra Dornei a caștigat proba de 1.500 metri, Lenuța Burueana de la CSU Suceava a fost prima la aruncarea greutații, iar Marius Musteața și Alin Firfirica, CSU Suceava, au cucerit argint și respectiv bronz la aruncarea greutații La sfarțitul saptamanii trecute, sala…

- Cel mai mare eveniment din Sud-Estul Europei dedicat analizei comportamentele aplicate aduce din nou la Bucuresti cei mai valorosi specialisti din tara si de peste hotare pentru trei zile de prelegeri si seminarii cu privire la cele mai noi teorii si practici in domeniu. Ajunsa la cea de-a VII-a editie,…

- Trei suceveni implicați in mișcarea sportiva din județul Suceava participa in aceste zile la acțiuni ale Federației Romane de Fotbal, in strainatate.Astfel, Iulian Daraba, directorul Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane" Falticeni, a fost invitat sa faca parte din delegația Romaniei la ...

- Activitatea PSD Gorj se resusciteaza cu o intalnire cu sindicatele din minerit și energie. Social-democrații ies astfel din amorțeala și se pregatesc sa mai bifeze o intrevedere cu sindicaliștii, dar și cu administrația Complexului Energetic Oltenia. Deși acest gen de intalniri au mai avut loc, insa…

- CSU Suceava a pierdut la o diferenta de trei goluri, scor 21-24 (9-18), meciul disputat, in sala Rapid, in fata vicecampioanei CSM Bucuresti, in etapa a XVI-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Prima repriza a fost una de cosmar pentru bucovineni care au marcat doar 9 goluri in 30 de minute de joc.…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc, marti, pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare. Potrivit liderului de sindicat din cadrul Serviciului…

- Charterele de Cluj zboara mai devreme anul acesta. Antalya, cea mai bine deservita Zborurile turistice de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAIC) vor debuta in martie, mai devreme decat de obicei, și se vor intinde pana in 22 septembrie, a anunțat conducerea regiei.. Stațiunea Antalya (Turcia)…

- Echipa de handbal masculin CSU Suceava reia intrecerile oficiale de campionat, in deplasare, pe terenul formatiei CSM Bucuresti. Meciul de maine de la ora 17.30 va fi transmis de TVR. Pentru suceveni urmeaza partea secunda din acest sezon competitional in care se vor lupta pentru evitarea retrogradarii.…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Liderii PSD sunt convocati de urgenta la Bucuresti pentru a aplana scandalul din sanul partidului. Disputele dintre Dragnea si Tudose au scindat formatiunea politica in doua tabere si risca sa se ajunga la o ruptura. Ingrijorati de situatia creata, care nu este o premiera, liderii din teritoriu s-au…

- PSD se afla in plina criza. Batalia pentru putere este in toi. Taberele se poziționeaza, se cauta susținere in teritoriu, se fac jocuri. Razboiul dintre Dragnea și Tudose a inceput acum cateva luni, atunci cand premierul l-a șantajat cu demisia pe Dragnea și a reușit sa o scoata pe Rovana Plumb din…

- Mii de pensionari din municipiul Suceava care circulau pe toate traseele si mijloacele de transport ale TPL cu abonamente speciale, pentru care plateau doar 33 de lei/luna, nu mai beneficiaza de aceasta facilitate de la inceputul anului.Celor carora le-au expirat abonamentele eliberate in decembrie…

- Gheorghe Flutur a spus vineri la Iasi, in cadrul unei dezbateri pe tema autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures, ca nu intelege de ce Guvernul a introdus in discutie autostrada Bacau-Brasov, in conditiile in care de zece ani se vorbeste doar despre Iasi-Targu Mures. El afirma ca totul ar fi o diversiune…

- Social democrații suceveni și-au exprimat in unanimitate susținerea fața de conducerea naționala a PSD și fața de guvernarea social-democrata facand apel la unitate, echilibru și intelepciune, elemente esențiale pentru realizarea programului de guvernare promis alegatorilor. Asta s-a intamplat la ședința…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat, astazi, ca noile zborurile internaționale din Suceava catre Madrid (Spania) și Verona (Italia), precum și cele din Suceava catre București vor incepe pe data de 25 martie 2018. Toate aceste zboruri vor fi operate de compania Cobrex Trans. Gheorghe…

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- La sfarsitul saptamanii trecute la Pitesti s-a desfasurat Campionatul National de Poliatlon cadeti al Romaniei. La acest gen de competitie sportivul concureaza la mai multe probe, punctele adunate din fiecare fiind adunate in clasamentul final. La competitia argeseana au luat startul 441 sportivi care…

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana vineri, 22 octombrie, ora 12:00. De asemenea, astazi, pana la orele 16.00, pe Autostrada…

- Moartea Regelui Mihai i-a facut pe mai multi membri ai PSD sa-si exprime aprecierea publica pentru fostul suveran. Nu la fel statea situatia in urma cu 20 de ani, cand din randul social-democratilor erau transmise mesaje precum necunoasterea „vreunui rege Mihai“. Mai mult, Eugen Nicolicea, deputat si…

- Recent a fost publicata de catre o jurnalista din București o analiza a votului „pe statutul magistraților”, județ cu județ. Mai exact, a votului final pentru Adoptarea Proiectului de Lege 418/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor,…

- PSD Suceava a criticat „demagogia" liberalilor suceveni cu privire la bugetul de stat pentru anul viitor. Social-democrații suceveni au transmis, printr-un comunicat de presa, ca in aceasta saptamana in comisiile de specialitate ale Parlamentului Romaniei s-a dezbatut proiectul de buget ...

- La sfarsitul acestei saptamani (15-17 decembrie), la Vaslui, nationala de juniori U18 (masculin) va sustine trei jocuri de verificare in cadrul unui turneu la care vor mai fi prezente echipele similare ale Macedoniei, Ucrainei si Israel. Romani va juca vineri, de la ora 16:30, in compania…

- Aproape 20.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Salaj, Suceava, Giurgiu si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- La finele saptamanii trecute la Izvorani s-au desfasurat concursul de inot “Cupa de Iarna” pentru copii 7-8-9 ani. CSS Suceava a participat la competitie cu patru sportivi de 9 ani: Andrei Andrian, Amalia si Alexia Burlacu si Maria Moscaliuc. Fetele au urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului de…

- Peste sase mii de articole pirotehnice comercializate ilegal au fost confiscate de politisti in bazarul din municipiul Suceava, in cadrul actiunii ''Foc de Artificii'', se arata intr-un comunicat remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Citeste si: DNA si DIICOT, tinute din scurt.…

- Social-democratii suceveni i-au raspuns presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, cu privire la solicitarea de alocarea de fonduri pentru centura Sucevei, precizand ca acesta a „inventat o discutie cu un secretar de stat".Conducerea PSD Suceava a anuntat ca actualul Guvern a ...

- Știrea cu titlul "Nicolae Medforth-Mills, despre decesul Regelui Mihai: Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi", difuzata pe fluxurile Social, București, la ora 14,05, se anuleaza. Nicolae Medforth-Mills, despre decesul Regelui Mihai: Un doliu care va lasa România fara…

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Social-democrații gorjeni vor organiza sambata, in Piața Prefecturii din Targu-Jiu, un miting pentru susținerea Guvernului Tudose. Acțiunea va avea loc de la ora 15.00 in toate reședințele de județ din țara, decizia privind manifestația de strada aparținand conducerii centrale a partidului. Anca Bordușanu,…

- ASSAI a transmis catre Ambasada Republicii Populare Chineze o scrisoare de intentie in vederea derularii unui program de recrutare si relocare de forta de munca in Romania pentru cetatenii chinezi, in domeniul service-urilor auto, potrivit unui comunicat emis luni. ASSAI intentioneaza…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va organiza mitinguri concomitent in mai multe orașe printre care București, Botoșani, Suceava, Braila, Constanța și Iași. Social-democrații nu au stabilit inca data pentru protestul impotriva „statului paralel și ilegitim”, conform lui…

- Anul 2017 va ramane un an de referinta in istoria baschetului 3x3, dupa ce in luna iunie Comitetul International Olimpic a luat decizia de a include aceasta disciplina in programul Jocurilor Olimpice, incepand cu editia Tokyo 2020. Cu un record de 15 evenimente de baschet 3x3 organizate intr-un…

- Trei suceveni aflati in situații de extrema dificultate vor primi ajutoare financiare in suma de 6.000 de lei, din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean. Astfel, un barbat din Vama va beneficia de 3.000 de lei, o femeie din Dornești va primi 2.000 de lei, iar un barbat din Patrauți 1.000 de lei.…

- "In cadrul primei etape a proiectului 'Connecting for children with autism', a fost creata platforma www.eduaba.ro, care integreaza prima aplicatie integrata din Romania ce permite conectarea in timp real a membrilor echipei multidisciplinare implicate in terapia si recuperarea copiilor cu autism. Platforma…

- Cateva zeci de jandarmi vor participa, pe 1 decembrie, la ceremonialele militare și religioase care vor fi organizate la monumentele eroilor din Suceava, Falticeni, Cimpulung, Vatra Dornei, Radauți și Broșteni. Alți jandarmi vor participa la parada militara din zona centrala a Sucevei și la prezentarea…