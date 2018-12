Stiri pe aceeasi tema

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, considera ca declarațiile președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Junker, care a spus ca are indoieli ca Executivul roman ințelege pe deplin ce inseamna președinția Consiliului UE, sunt influențate de „intoxicarile acoliților lui Iohannis”. Dan Nica spune…

- Social democratul Mihai Fifor, fost ministru al Apararii, o acuza pe Angela Cristea, reprezentant al Comisiei Europene in Romania, ca dezinformeaza forul european și susține ca atata timp cat aceasta sta in funcție, președintele CE Jean Claude Juncker va fi avea o percepție deformata a ce se petrece."Cel…

- "O astfel de ordonanta, care priveste amnistia si gratierea unor politicieni pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. (...) Adoptarea unei astfel de ordonante ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. El a amintit ca gratierea si…

- "Nu am avut niciodata nici eu, nici partidul nostru, nici Guvernul nostru, initiativa vreunui razboi sau vreunui scandal. Doar din cand in cand raspundem. Aduceti-va aminte ca, incepand cu toamna anului 2015, dupa ce am fost ales presedintele la partid, am spus ca vreau sa incerc sa fac tot ce pot…

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

- Calin Popescu Tariceanu a fost criticat de partenerii de la PSD pentru ca a mers singur, la consultarile de la Palatul Cotroceni! Liderii social-democrați au spus ca Tariceanu a facut pace cu Klaus Iohannis pentru a rupe coaliția și pentru a ajunge premier. Totul a pornit de la declarațiile liderului…

- Elveția va ridica restricțiile de pe piata muncii pentru romani. Anunțul a fost facut de președintele Confederației Elvețiene, Alain Berset, aflat in vizita oficiala la București, inainte ca Romania sa preia președinția rotativa a Uniunii Europene.

- Liderii PSD s-au reunit in ședința pentru a decide daca merg la consultarile de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis pentru legile justiției. Președintele Romaniei vrea ca partidele sa semneze și un pact pe justiție, insa social-democrații nu sunt foarte dispuși pentru acest lucru. Relația cu Klaus…