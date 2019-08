Social-democratii cehi, care cereau numirea in aceasta functie a lui Michal Smarda, unul dintre responsabilii sai, a amenintat de mai multe ori in ultimele saptamani ca va parasi coalitia pe care o formeaza cu miscarea populista ANO a premierului Andrej Babis. Aceasta risca sa duca la prabusirea guvernului lui Babis, deja sub presiune in urma manifestatiilor in masa care-i cer demisia.



Presedintele Zeman este fatis critic la adresa lui Smarda, primar al Nove Mesto na Morave, oras de 10.000 de locuitori situat la circa 150 de kilometri sud-est de Praga, si a pus in discutie competentele…