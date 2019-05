Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Laurentino ''Nito'' Cortizo este favoritul alegerilor prezidentiale care au loc duminica in Panama, mic stat din America Centrala marcat de scandalul ''Panama Papers'' si de o coruptie endemica, relateaza AFP si Reuters. Castigatorul scrutinului, care…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, intr-un miting electoral organizat in localitatea suceveana Dumbraveni, ca o sa anunte daca va candida sau nu la alegerile prezidentiale din toamna acestui an dupa scrutinul pentru Parlamentul European. El a adaugat ca alegerile…

- Rezultatul prin care Laura Codruta Kovesi a devenit favorita in cursa pentru a deveni Procuror sef european a fost foarte strans. Ea a obtinut 26 de voturi in Comisia de Libertati civile. Este o rasturnare de situatie fata de votul din Consiliul UE, de la nivelul ambasadorilor, unde Laura Kovesi s-a…

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca atat in partidul sau, cat si in PSD, ideea actuala este de a merge pe liste separate la alegerile europarlamentare. "Nu am luata inca o decizie oficiala, dar colegii si eu am analizat cu atentie si avantajele, si dezavantajele de ordin politic mai larg.…

- Chestionat, luni seara la TVR 1, in ce relații mai este cu Klaus Iohannis, președintele PLUS a raspuns: „Bune. Cand am vorbit ultima data? Cred ca sunt cateva saptamani de cand am vorbit ultima oara. Sunt chestiuni legate de Romania, de UE, de situația politica din Romania”.De asemenea,…

- Intrebat cum se raporteaza la Iohannis, care a anuntat ca vrea sa candideze la alegerile prezidentiale, Ciolos a raspuns: 'Este foarte bine ca domnul presedinte candideaza. Am colaborat foarte bine cat am fost prim-ministru (...), am tinut legatura cu dansul, dar foarte probabil, aproape sigur, alianta…