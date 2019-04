Stiri pe aceeasi tema

- Alpinisti militari indieni, aflati in misiune in Nepal, au anuntat ca au descoperit niste urme de pasi in zapada despre care cred ca ar fi fost lasate de misteriosul "om al zapezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marti de Armata Indiana, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Considerat…

- Alpinisti militari indieni, aflati in misiune in Nepal, au anuntat ca au descoperit niste urme de pasi in zapada despre care cred ca ar fi fost lasate de misteriosul "om al zapezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marti de Armata Indiana, transmite Reuters. Considerat un mit de catre majoritatea…

- Trei persoane au murit duminica pe aeroportul Tenzing Hillary din Nepal, dupa ce un avion de mici dimensiuni a lovit în timpul decolarii un elicopter staționat pe pista, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de Reuters, conform Mediafax. Printre persoanele decedate se numara co-pilotul…

- Presedintele american Donald Trump a insistat pe langa seful sau de cabinet si pe langa un consilier al Casei Albe sa-i acorde fiicei sale Ivanka Trump, care este si consilier prezidential, permisiunea de a avea acces la informatii clasificate in pofida faptului ca primise recomandari sa nu ceara…

- Agentiile sud-coreene de informatii au detectat semne ca Phenianul reconstruieste partial situl de lansare de rachete de la Dongchang-ri pe care l-a demolat, relateaza marti agentia Yonhap, preluata de Reuters. In mod specific, Yonhap relateaza ca nord-coreenii, aflati sub presiune de ani de zile pentru…

- Statele Unite vor mentine aproximativ 400 de militari in Siria, in cadrul unei misiuni internationale care ar putea include pana la 1.500 de persoane, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington citat de site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.

- Comisia Europeana suspecteaza existenta unui cartel in industria somonului. Astfel au fost demarate mai multe controale la diverse companii.Citește și: SURSE - Olguța Vasilescu a refuzat in PSD fotoliul de europarlamentar. Unde se 'refugiaza' fostul ministru Oficialii Comisiei Europene…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat joi ca a descoperit faptul ca fostul sau presedinte director general, Carlos Ghosn, a primit in beneficiul sau personal 50.000 de euro, in cadrul unui contractului de sponsorizare incheiat de Renault cu palatul Versailles, in apropiere de Paris, transmit…