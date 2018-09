Stiri pe aceeasi tema

- Trei din zece muncitori din Romania au fost platiti anul trecut cu salariul minim pe economie, a afirmat, miercuri, Valentina Vasile, director stiintific la Institutul de Economie Nationala al Academiei Romane, apreciind situatia ca fiind ingrijoratoare, chiar in conditiile in care salariul minim a…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu a precizat ca Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu. "Din punctul meu de vedere, evident,…

- Romania se afla pe primele locuri in Uniunea Europeana in randul tarilor in cautare de muncitori din afara UE. Pentru a suplimenta locurile pentru posibili muncitori, Guvernul a aprobat suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din țara. Guvernul…

- Majoritatea salariatilor din 27 de judete castigau in octombrie 2017 salarii sub 350 de euro brut, arata studiul privind dinamica pietei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare, in anii 2016-2017, realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) cu sprijinul Inspectiei Muncii.…

- Pe a noastra am exportat-o... Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult…

- Introducerea salariului minim in Germania in 2015 ar putea majora cresterea primei economii europene cu 0,5% timp de zece ani, se arata intr-un studiu publicat marti de Institutului economic german (IMK), transmite DPA, preluata de Agerpres. Persoanele cu cele mai scăzute salarii au beneficiat…