Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intreprins atacuri cibernetice asupra structurilor de externe si de aparare si a altor institutii de stat din Letonia, a anuntat luni Serviciul de Informatii leton, informeaza Reuters.Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) a incercat sa obtina "in ultimii ani" acces la informatii…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa emita o ordonanta de urgenta pentru a modifica legea referendumului astfel încât sa fie introdusa posibilitatea desfasurarii scrutinului de modificare a Constitutiei pe parcursul a doua zile…

- India si China au decis joi sa isi consolideze relatiile militare si sa intensifice discutiile pentru a asigura pacea la granita comuna, au transmis oficialii indieni dupa o intalnire intre ministrii pentru Aparare ai celor doua tari, relateaza Reuters.

- Musonul din India, care a facut deja 545 de victime incepand din luna mai, a provocat inundarea unui spital din Patna, capitala statului Bihar, unde mai multi pesti au fost vazuti in timp ce inotau pe holurile acelei unitati medicale, au anuntat luni autoritatile locale, citate de AFP si Reuters,…

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres .

- Omenirea a pus intotdeauna pret pe terenurile fertile, inca din perioada neolitica, civilizatiile fiind construite in regiunile fertile, pentru care au avut loc si razboaie. In prezent, agricultura intensiva bazata pe chimicale isi pune amprenta asupra solului, la nivel mondial, provocand…